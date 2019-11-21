房協18/19年資產淨值434億元再創新高　新地價安排省13億元開支

根據房協2018／19年報所示，截至今年3月31日，房協今年錄得淨盈餘10.85億元，資產淨值創434億元新高，增長3%。行政總裁兼執行總幹事黃傑龍形容為「豐收之年」。 政府早前批出新地價安排，政府若批地予房協建出租房屋，只須付象徵式地價。黃傑龍表示，在新安排下，原先預留作石排灣及安定街項目的13億元地價將毋須支付。他又指，房協預料投放約1,000萬港元，將逾150個「策誠軒」單位改為「暫租住屋」，預料今年底推出。

房協公佈2018／19年報。（資料圖片）

新地價安排率先免卻13億元開支

政府早前決定，政府若批地予房協建出租房屋，只需付1,000元象徵式地價；至於資助出售房屋，地價則為市價地價三分一。

黃傑龍說，在新安排下，原先預留作石排灣及安定街項目的13億元地價將毋須支付，認為有關安排長遠可確保房協的業務持續發展。

「策誠軒」背山面海，住戶可享開揚海景。（李澤彤攝） 料投放千萬元發展「策誠軒」過渡屋 房協早前將漁光村內200多個空置單位翻新，以作「暫租住屋」，為公屋輪候冊上的申請人提供過渡性房屋。黃傑龍表示，有關項目耗資2,600萬元。同時，港鐵大埔住宅物業「策誠軒」，黃傑龍稱預料投放約1,000萬港元，將逾150個單位改為「暫租住屋」，預料今年底推出。

安達臣道資助房屋項目明年動工

黃傑龍指出，至今仍在規劃粉嶺馬會道的資助出售房屋項目，預料落成後可提供648伙。至於早前政府從啟德及觀塘安達臣道石礦場撥予房協的三幅土地，房協稱地皮合共可建4,600伙資助出售房屋，首個發展項目將位於安達臣道石礦場，預期明年動工，而每幅用地需時5年完成。

至於早前被指延誤交樓的綠怡雅苑，黃稱將於明年首季交付買家。而新項目屯門翠鳴臺及將軍澳翠嶺峰，則分別於今年及明年落成，並將於明年交付買家。

房協年報表示，古洞北24區「專用安置屋邨項目」設2,500伙出租屋邨及資助出售房屋單位。（資料圖片） 百和路項目設700伙資助出售房屋 此外，為安置新界東北清拆戶，政府早前提出在粉嶺百和路興建屋邨。年報稱工程現正推展，當中設510伙出租單位、700伙資助出售房屋單位，以及260伙「長者安居樂」住屋計劃單位，料整個項目將於2024年入伙。 而同樣用作安置的古洞北24區「專用安置屋邨項目」，年報稱項目共設2,500伙出租屋邨及資助出售房屋單位，房協現正與政府商討執行計劃。

淨盈餘近11億 黃傑龍：「豐收之年」

年報又指，2018/19年間，截至今年3月31日，扣除所有營運成本、社區項目支出及營運收入，房協今年錄得淨盈餘10.85億元，資產淨值達434億元創新高，增長3%。黃傑龍說，今年是房協是豐收之年。