房協推「智友善」計劃　加強社區協作助認知障礙症患者居家安老

香港人口持續老化，不少長者更是認知障礙症的患者，會出現各種行為和情緒問題，令家中的照顧者倍感壓力。房協在今年4月起推出為期兩年的「智友善家居計劃」，並與全港95間社會服務機構協作，開放「智友善家居探知館」，為一般長者、認知障礙症患者、照顧者及社福機構員工提供相關教育培訓等全方位服務，進一步提升公眾及業界對認知障礙症的認識，預期將有1萬人受惠。

房協經理(長者服務)李惠婷表示，今次計劃是與全港95間社會服務機構合作，令服務對象更有針對性。（袁澍攝）

「智友善家居計劃」包含體驗活動、專題講座、照顧者訓練工作坊、職業治療師環境評估、訓練等項目，從4月開始已經有2300多人參與其中。房協經理(長者服務)李惠婷表示，今次計劃是與全港95間社會服務機構合作，令服務對象更有針對性，除了社工、護士、職業治療師之外，更包括一般長者、認知障礙症患者及照顧者亦可以參與，協助他們居家安老。

旺角街坊會陳慶社會服務中心便是與房協合作的機構之一，中心發展及教育主任顧顯榮顧對計劃十分讚許。（袁澍攝）

旺角街坊會陳慶社會服務中心便是與房協合作的機構之一，中心發展及教育主任顧顯榮顧對計劃十分讚許，他表示，房協「智友善家居探知館」提供實地參觀，讓中心「老友記」可以消化細節，加上今次計劃可以和專業的治療師請教，包括如何設計家居環境，「很難得，出面職業治療師價錢好貴。」

+ 2

今年64歲的趙蓉蓉表示，在2018年除夕夜發現自己年逾90的母親突然之間不記得自己是誰，她形容當時的心情十分複雜，一時之間不知道如何面對。其後母親被確診是認知障礙症，智商退化至只有6、7歲。為了更好了解認知障礙症，趙蓉蓉成為了房協的義工，學習如何照顧患者、設計家居等知識。她表示，「好多低成本的方法卻非常實用。」

用小方法助認知障礙長者自行開電視

趙蓉蓉表示母親喜歡看電視，但經常將遙控器按壞，然而完全禁止母親看電視並不可行，透過房協位於油麻地的「智友善家居探知館」，她用卡紙將遙控器大部分按鍵遮擋住，只留下開關和音量鍵。母親可以成功開關電視、收看節目，心情也有改善。趙蓉蓉表示，雖然認知障礙症患者能力退化，但並不宜剝奪其所有的行動自由，否則會令患者情緒上沮喪。她舉例若有老人過往一直喜歡做飯，可以將煤氣爐換為電磁爐；廚房內櫥櫃、水池也有很多巧思可做。