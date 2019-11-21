【11.21理大】留守示威者十多次逃走失敗　絕望中或求陪同離校

警方封鎖理工大學踏入第五日，連日來都有不少人逃離校園，以免被警方以暴動罪即時拘捕，19歲的K（化名）是其中之一。他曾多次設法逃離，爬過天橋頂、走入過污水渠、試過經小路衝出，全都徒勞無功，令他陷入絕望。不願意上鏡的他，接受《香港01》訪問時直言，死守校園已沒有意思，決定今日求助校方等組織陪同離開，他說「留得青山在，不怕無柴燒」。 而校內衛生環境每況愈下，飯堂堆積垃圾及食物殘渣，傳來陣陣異味。一名在校內擔任義務廚師的男子，要求到校內視察的理大副校長衛炳江、楊立偉等人協助清潔廚房，二人答應並清理了至少45分鐘。

11月21日，理大內仍有人留守。（歐嘉樂攝）

十多次逃生不成功 陷入絕望境況

理大被警方包圍第五日，在校園的人數由約千人，減少到不足百人。校園猶如廢墟，一片荒涼，飯堂環境衛生惡劣，食剩的杯麵、飯盒、垃圾袋散滿各處，室內傳出陣陣異味，走入廚房的酸餲味更嚴重，油鍋內放有已煮好多日的豬扒，爐灶上的煲內有混濁的湯渣。

一身黑衣打扮、戴上面巾的19歲留守示威者K（化名），已經忍受這樣的環境多日。他不願上鏡，但願意接受訪問，他說各人連日都要尋找出路逃走，因此不會有心情洗碗清潔，直言衛生情況差也沒有辦法。

連日來他試過十多種方法離開，但均未能成功逃離校園。他試過在天橋爬行，但上空卻有航拍機盤旋，附近又有防暴警照大光燈，無奈折返校園；又試過走入污水渠，歷盡艱辛半小時，打開渠蓋卻發現仍然身處校內。他說隨着大部份「手足」離開，令他陷於絕望邊緣，每日未能安睡入眠，時刻都要保持警惕，隨時動身離開。精神尚算健康的他指，閒時用手機上網瀏覽可愛的貓圖片，分散注意力，從低落情緒中抽離。

離開第一件事想洗澡、刷牙

過去多日，不少留守示威者嘗試不同方法離開，如游繩、爬渠，甚至趁義務急救員集體離場時嘗試衝出校園，但每每都被警方追截，小路早已被警方封鎖，校外紅磡一帶的渠蓋亦有警員戒備，只有少部份人成功突圍，其他人就被警方即時拘捕。

無法逃走，在校內逗留日子愈長，K已漸漸忘記時間，只留意日與夜的分別。今日他覺得，留守已沒有意思，「留得青山在，那怕無柴燒」。他一直拒絕跟隨警方指示撤離，不願被視為「自首」。今日繼續有校內的人，尋求校方陪同或送院離開，K坦言今日會參考這些方法求助離開，「第一件事想做嘅係沖涼、刷牙，喺屋企係唔同㗎。」

另一名留守示威者是理大畢業生，他估計目前在校園的人士不足一百人，大部份均想離開，認為死守並沒有出路，留守或僅尋求逃生的機會。他批評校長滕錦光在理大被警方包圍首日，未有第一時間現身守護校園及學生，僅拍片呼籲眾人離開，無盡到保護學生的責任。他直言無人會想見到滕，直言若對方前來接觸留守者，只會被「私了」。

+ 3 + 2

留守者向副校長抗議 高層答應協助清潔廚房

理大副校長（學生事務）楊立偉及副校長（科研發展）衛炳江今早前來校園視察環境，兩人指若遇到留守者，不論是否理大生，亦會盡力勸籲他們離開。下午約1時，他們與校董會主席林大輝、理大工商管理學院院長鄭大昭、工程學院院長文効忠到圖書館、李嘉誠樓一帶視察。

期間一名多日來擔任義務廚師的留守男子，手持美國國旗衝到衛炳江面前，大聲質疑他到理大的目的、為何不派員協助，又要求他對話。衛向他表示，飯堂環境衛生差，提議對方清理垃圾，最後他答應對方，協助到飯堂廚房清潔。衛與楊立偉等穿起手套，將廚房內的垃圾袋經後門搬到外面，逗留至少45分鐘。林大輝則未有跟隨到飯堂。

衛炳江事後被問及感受，他表示：「ok啊，掉垃圾啫。」他直言，一直已留意飯堂衛生環境差，不適宜煮食，故同意協助清潔，又指曾與現場人士接觸傾談，「我唔係逃走出嚟㗎。」

久違露面城大校長郭位 短暫現身十多分鐘

衛炳江指，暫時仍未知校內有多少名人留低，坦然部份示威者對撤離有猶豫，主要是與他們的信念有關，強調若示威者選擇撤離，校方會安排人員陪同他們到醫院及警署。他視察過校園後，指部份地方被火燒過，或引致結構性安全。而實驗室有被侵入過的跡象，有危險的化學品被取走，部份化學品置於校園外露的地方，在陽光下有一定危險，呼籲記者勿走近。

衛指，由於校園被佔領，個別示威者情緒激動，若派員前來清潔未必適合。他指，據了解警方未有訂下「死線」，校方亦未有解封校園或復修的時間表，要待留守人士完全離開才可以開始相關工作。被問到校方會否要求警方進入校園清場，他則未評論，「呢個講得太遠，今日係星期四，盡做。」

另外，久違露面的城市大學校長郭位亦抵達理大，逗留十幾分鐘後離開。他指收到消息尚有兩名城大學生留在校園內，但未能找到城大學生，他形容飯堂內環境衛生惡劣，對此感到難過，呼籲仍留守的城大生撤離。

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理大學生校董李傲然稱，今早有部分留守者離開校園，現時未能估計留守人數。他又稱，現時校園內的衛生情況不理想，甚至可能會惡化，惟未能掌握留守人士的身體狀況。他稱於下午1時校方曾派員到校內了解衛生情況，形容校方反應慢，屬「姍姍來遲」，促請校方盡快解決問題。由於現時校園內的義務急救員已全數撤離，擔心未能處理留守者的緊急醫療情況。

理大曾於周三派員到校園內檢視化學物品的情況，李傲然稱校方今日稍後會再派人到校內檢查化學物品的情況，包括點算損失等。

李傲然是區議會選舉油尖旺大角咀北選區候選人，同區候選人有民建聯的劉柏祺。