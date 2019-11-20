【11.20理大】校內留守示威者進退兩難　掛念患病母親

理工大學的衝突持續多日，連日來多人被捕，亦有人成功逃脫。圍城至今第四日，校園內一片狼藉。陷於進退兩難局面，其中一名留守示威者坦言早前曾有退路，但當時昐讓其他人先走，故放棄離開的機會。被困多日，他坦言心中記掛患病母親，選擇留守全因不希望日後不能再參與運動，又表明「自己唔會放棄。」 理大校長滕錦光估計，校內仍有100人留守，其中約20人為理大學生。

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理大校園外連日來被警方重重包圍，部分人經由不同的方法離開現場，現時校園內甚為冷清，棄置的物品、食物遍布每個角落。過去多日設置的物資站物品所剩無幾，飯堂供應的食物由留守示威者自行烹煮。

於飯堂的一角，自稱「香港人」（化名）的留守示威者正在進食公仔麵，向記者笑稱自己不願再食包。自本月11日「三罷」當日起，他遊走於中大、理大校園，走在前線為學生作支援，「淨係返過屋企兩次，返去沖個涼；」他指自己並非理大學生，「入得嚟都係想守護香港。」

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被困校園多日，他形容同伴間氣氛平靜，不時有講有笑，惟精神甚為疲勞，「個個都瞓得著，但要隨時知道外面嘅事。」心中最記掛的始終是家人，「好想翻屋企，好耐冇見過屋企人。」他稱，家中母親患有情緒病，為免令她的情緒起伏，一直向其表示自己安全，「唔想令佢擔心。」他又稱，若能成功離開，希望能夠放鬆一下心情，「搵翻啲朋友飲下嘢。」

示威浪潮多月來未能平息，「香港人」（化名）及同伴「FFX」（化名），均因反修例運動辭去工作，笑稱自己變為全職抗爭；當中「香港人」更為此與女朋友分手。半年間生活大變，他們坦言未有後唔，亦不會放棄，「2014年已經輸過一次，」昐港人能夠有更大覺悟，共同走下去。