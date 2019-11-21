【11.21全日總覽】理大再有十多人撤離　有示威者手拖手步出校園

反修例爭議持續，除理工大學仍然有示威者留守外，網民周四（21日）發起「黎明行動」，號召於早上交通繁忙時間「和你塞」，上班時間港鐵有多宗阻礙列車車門及按動緊急掣事件，之後列車陸續恢復正常。理大副校長曾進入校園，勸諭留守的示威者離開，並協助清潔飯堂廚房。另外，再有十多名黑衣人於子夜時份離開理大。 《香港01》將隨時直播各區情況。

【04:00】現場記者所見，約有十多名留守者於午夜陸續撤離，有指現時留守人士不足100人。

【03:57】理大凌晨再有6名黑衣人離開，他們手拖手步出校園。

【19:30】有社福界人士宣佈成立社福界罷工委員會，稱將於12月17日至19日發起罷工行動，期間只會維持提供最基本及緊急服務。

【15:30】理大學生校董李傲然見記者，他指仍在校內留低的人，並非不願面對刑責，而是擔心被捕後不能獲得公平對待，擔憂被警方毆打，反映市民對政府及警方已失去信任。他又指，由於義務急救員已全部撤離，加上校內衞生環境惡劣，擔憂校園內出現「人道危機」，傷者得不到適切治療，但坦言仍難以計算仍有多少人留在校園內。

李傲然又說，法庭於昨晚凌晨才完成近300人涉及理大衝突的提堂案件，當中法官曾指出控方的處理不理想，李形容這種做法是「報復及恐嚇香港人」。他又稱稍後校方會派員入校點算化學物品的損毀情況，但未有確實時間。李傲然稱，據他了解，現時校內食物數量不足，「捱唔到一個月」。他又表示不掌握校內留守人士的健康情況，他斥校方處理事情反應慢，至今日下午才首次到飯堂了解情況，他促請校方盡快處理校內衛生問題。

李傲然是區議會選舉油尖旺大角咀北選區候選人，同區候選人有劉柏祺。

【15:30】理大副校長衛炳江指，暫時仍未知校內有多少名人留低，坦然部份示威者對撤離有猶豫，主要是與他們的信念有關，強調若示威者選擇撤離，校方會安排人員陪同他們到醫院及警署。他視察過校園後，指部份地方被火燒過，或引致結構性安全。而實驗室有被侵入過的跡象，有危險的化學品被取走，部份化學品置於校園外露的地方，在陽光下有一定危險，呼籲記者勿走近。

衛指，由於校園被佔領，個別示威者情緒激動，若派員前來清潔未必適合。他指，據了解警方未有訂下「死線」，校方亦未有解封校園或復修的時間表，要待留守人士完全離開才可以開始相關工作。被問到校方會否要求警方進入校園清場，他則未評論，「呢個講得太遠，今日係星期四，盡做。」

剛才他被示威者要求協助清理飯堂，衛炳江指，「ok呀，揼垃圾啫。」他指，飯堂衛生差不適宜煮食，故協助清潔。

【15:20】一批學者及社福界人士宣布䦒始絕食，直至區議會選舉完結為止。他們要求特首林鄭月娥成立一個獨立調查委員會，調查公眾與警察之間的衝突以及抗議的根本原因，並應在一個月內宣布實施真普選的具體時間表。為了幫助解決公眾與警察/政府之間持續不斷惡化的螺旋式衝突，政府應對示威者特別是那些犯罪程度較輕的示威者作出特赦。他們又促請當局應鼓勵仍在校園內的示威者自願離開而不會受到傷害。

他們又要求政府確保11月24日舉行的區議會選舉不會被取消或推遲。

【15:15】城大校長郭位是首次來到理大，他逗留十幾分鐘後離開，並指今次未能找到城大學生，又形容飯堂內環境衛生惡劣，對此感到難過。

郭位指，希望這裡能和平完結，又希望留守人士健康，形容香港是一個好燦爛的地方，要有團結精神，各人合力解決事件。他又呼籲仍留守的城大生撤離，強調校方會為他們尋求公平對待。

【14:55】在理大校園，城大校長郭位到場，他指收到消息尚有兩名城大學生留在校園內，但尚未確認，對此感到難過，他與城大職員到飯堂等地方尋找學生。

【14:05】中環：IFC「和你lunch」，數百人聚集在商場叫口號和唱歌約一小時，到下午2時後和平散去。

【13:10】理大：有留守示威者手持美國國旗，突然衝前站在巡視校園的理大副校長衛炳江前，質問他到理大的目的，又要求對話。他要求衛同他一齊到飯堂清潔，衛答應。衛指，知道飯堂環境差，有人在進食後不舒服，故答應清潔。衛與副校長楊立偉等職員穿起手套，將廚房內的垃圾袋經後門搬到外面。

【13:00】中環ifc中庭有近百人聚集，不少人戴上口罩，高呼：「五大訴求，缺一不可」等口號，並唱《願榮光歸香港》。

【10:04】理工大學副校長（學生事務）楊立偉及副校長（科研發展）衛炳江前來校園視察環境，兩人指若遇到留守示威者，不論是否理大學生，亦會盡力勸籲他們離開。

【09:28】 由於政府的免費渡輪在非繁忙時間較為疏落，有市民改乘隔壁碼頭新渡輪前往北角。新渡輪航班每30分鐘一班。

【09:13】金鐘站月台上警員人數增加，記者於月台採訪期間，亦一度被警員要求出示身份證進行登記。金鐘站往柴灣方向的月台仍然有大批乘客候車，月台擠逼。

【09:00】紅磡渡輪方面，由於水漲潮退、上客落客等因素影響，8時半的航班在8時50分正式開出，惟等待的市民沒有怨言，不少繼續看報紙、食早餐一邊排隊。職員笑言「遲少少一定會，盡量做。」免費渡輪改為一小時一班。

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11月21日，由於政府的免費渡輪航班在非繁忙時間較為疏落，有市民改乘隔壁碼頭新渡輪前往北角。新渡輪航班每30分鐘一班。（麥凱茵攝）

【08:45】旺角站月台上幾乎每班列車均要等候數分鐘才能開出，列車上廣播就指，由於前方列車尚未開出，列車服務會稍為延遲。

【08:33】旺角站觀塘線往黃埔及荃灣線往中環的月台上，大批乘客候車，月台人山人海，有乘客下車時亦因擠逼而相當困難，而列車車門亦有數次無法關上。另外，月台上可見至少10名身穿便衣、掛上「統計工作人員」名牌的人士，在月台上紀錄列車到站時間。

【08:23】8時半的航班即將抵達，在灣仔上班、排頭位的周先生表示，剛才約7時50分來到紅磡碼頭，但未能成功上船。對於政府今次安排，他感到滿意，「現時情況紅磡無交通，真是一個死城。」他期待即使反修例事件完結後，政府也可以考慮海上運輸交通，疏導市民，「始終多選擇是比較好。」

【08:20】沙田大涌橋路有數名穿黑衫人設路障堵路。

【08:15】太子站觀塘線月台上，乘客眾多導致月台出現擠逼。

【08:05】港鐵表示，港島綫、荃灣綫有多宗阻礙列車車門及按動緊急制的事件，行車時間預計需要額外5-10分鐘。

【08:00】港鐵九龍塘站廣播表示，列車服務會延遲5至10分鐘。現場所見，月台上有列車要等待數分鐘才能開出，但未見大量乘客於月台上等候。

11月21日，大多市民在紅磡渡輪航班抵達前的10至15分鐘到來也可以成功上船。（麥凱茵攝）

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【07:50】不少市民表示，吸取昨日搭渡輪經驗，今日沒有特意提早太多來等船。記者現場觀察，大多的市民在航班抵達前的10至15分鐘到來也可以成功上船。船公司職員透露，每班船至少可以接載180人，大船更可接載多達380人。現時兩條航線均有三輛輪船行走，而排隊的人龍會在早上8時及8時半的航班前出現。

【07:38】港鐵表示，觀塘線有多宗阻礙列車車門及按動緊急掣事件，列車服務受阻延。觀塘線來往黃埔站及調景嶺站行車時間預計需額外5至10分鐘。

【07:28】在灣仔區讀中五的李同學由昨日復課開始便選擇渡輪服務過海，據昨日經驗船在早上7時30分開出，他便在7時10分到達等候，相信今日可以順利上船。

【07:20】政府安排的兩條免費渡輪航線服務，繁忙時間每半小時一班。每班船可接載約200人，今早在紅磡碼頭等的市民較昨日大減，只有約數十人。

【07:18】港鐵九龍塘站觀塘線月台早上繁忙時間乘客眾多，但未見有人阻擋車門關閉或堵塞列車，列車亦能順利開出。