【石棺藏屍案】次被告不滿律師盤問帶粗口　翻譯改用：問候你娘親

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今(22日)在高院續審，次被告劉錫豪接受盤問。代表第三被告一方的大律師庭上盤問時，多番提及「X你老X」一詞。惟次被告第五度聽到「X你老X」一詞，馬上打斷對方盤問，要求大律師不要對他說此粗口。法官隨即解說，望次被告不要感冒犯，甚至透露他在此庭上亦聽過這個粗口逾五十次。而大律師繼續盤問時，便改用英文字母「FUM」，代表該粗口。庭上翻譯員則把「FUM」翻釋為「問候你娘親」。

次被告劉錫豪指律師盤問時帶粗口表示不滿。(資料圖片)

律師追問粗口是誰說的

第三被告的代表大律師盤問次被告時，引述其早前的證供，指他在涉案單位與死者張萬里(下稱張)糾纏，並被張壓著期間，曾大喊：「X你老X。」惟根據「小草」何菱瑜早前的作供，她在單位閣樓時聽到「X你老X」，屬張的聲音。

第三被告的代表大律師指是張講「X你老X」的。

律師追問粗口是誰說的

第三被告的代表大律師盤問次被告時，引述其早前的證供，指他在涉案單位與死者張萬里(下稱張)糾纏，並被張壓著期間，曾大喊：「X你老X。」惟根據「小草」何菱瑜早前的作供，她在單位閣樓時聽到「X你老X」，屬張的聲音。

第三被告的代表大律師指是張講「X你老X」的。

官自言聽過超過50次

次被告聽到此，突打斷大律師的提問，反說：「可唔可以唔再對住我，講呢個粗口？」法官隨即解釋，大律師有責任引述次被告的證供，作盤問之用。次被告便改為要求：「咁唔好加重語氣。」

法官遂回應道，希望次被告不要因說話的含義而感到冒犯，又稱他在這個法庭已聽了這個用語逾50次。

律師改以「FUM」提問

第三被告的代表大律師之後盤問時，便沒有再使用「X你老X」一詞，改用「FUM」。如他指張當時講「FUM」，庭上翻譯把律師英文提問譯成中文給被告聽時，亦改說「問候你娘親」，次被告回應時則說「呢個粗口」。

次被告稱想有成績才回家

律師盤問時又指，首被告欺騙他人時，次被告也有參與，以應付其「大洗」的習慣，次被告亦因此搬入涉案單位DAN6。次被告斷然否認，強調「我想有成績先番去(屋企)。」又說希望令家人在其他親戚面前感自豪。而次被告在逃至台灣前，曾錄音向母親說，叫母親以後當「無生過呢個仔」。

否認在台喝玩樂

第三被告律師又指，次被告因認為張有錢，遂搶劫對方。而次被告並非被迫和其他被告一同逃至台灣，而是他在台灣時都有飲酒玩樂。次被告否認。

本案3名被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016