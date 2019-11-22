【逃犯條例】浸大校舍實施出入管制　設三檢查站　禁非師生入校

上周大學生及示威者佔據大學與警方對峙，浸會大學受到破壞。隨着示威者離開，校方收回校舍，浸大今日（22日）向師生、教職員及校友發電郵，指校方關注校園及師生的安全問題，即日起會加強校園保安措施，包括實施出入管制，所有師生均須出示證件才能入校，所有入校的大型行李均須接受安檢，而一切涉及外來人士或團體之活動將取消，訪客只能在登記身份證及師生陪伴下方能入校，以防止外來人士入侵或故意破壞校園設施。 校方更呼籲學生最近不要回校，而住宿學生亦宜離開校園。

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強烈呼籲仍在校學生離開校園

浸大校方表示，為確保師生安全，九龍塘校區將實行嚴格的出入管制，所有浸大師生及教職員必須出示浸大學生證、職員證方能入校；即日起九龍塘校舍只維持基本服務和運作，所有學生及教職員的活動，以及涉及外間團體或人士的活動均會取消，意味非浸大師生不能入校。

浸大同時強烈呼籲仍住在宿舍的學生離開校園，由於所有面授教學已轉為在線或校外學習，故校方亦建議學生不要回校。

訪客只能在師生陪伴及登記下進校

至於有學生或教職員陪同的訪客，在出示身份證登記，可在指定三個入口進校（包括逸夫行政樓、善衡校園金城道入口、浸會大學路中醫學院小巴站附近入口），惟停留時間只限於每日早上7時至晚上11時。而不論是師生或訪客攜帶的大型物件及行李，均須在入校前接受安全檢查。

校方同時公布，圖書館及飯堂等設施將暫停或只提供有限度服務，如大學內的浸信會教堂已關閉、校內大多餐廳及食堂會停業、校園校友使用體育設施等服務亦已暫停。

加強版保安措施會持續至另行通知

校方在電郵末段表示，明白有關措施將為大家帶來不便，但管理層在香港目前情況下，加強保安是必需的，希望此舉可確保師生安全。而有關保安措施將立即生效至另行通知，有機會會持續至下一學期。