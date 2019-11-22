中大下周一恢復運作　化驗證實泥土無山埃　二噁英檢測要等兩周

中大學生及黑衣示威者上周二（12日）在連接吐露港公路的二號橋爆發激戰，雙方汽油彈及催淚彈橫飛，火光熊熊。中大繼本周三重新校園後，宣布下周一（25日）恢復運作。校方公布早前委託獨立認可實驗室，校內泥土中並無「氰化物 」（俗稱山埃）的成份；而校內空氣、水質和環境表面是否含有二噁英還需要帶兩星期後才有化驗結果。 食水安全方面，中大指大學食水由水務署經密封管道提供， 水質不受空氣中物質的影響，不過校方亦將水質樣本送往測試，將於下星期收到結果。

本月12日晚，中大發生激烈警民衝突，示威者於二號橋向警方投擲汽油彈，警方多次發射催淚彈。（資料圖片）

本月12日，中大學生與防暴警察在二號橋衝突，警員多次發射催淚彈。中大今日宣布，下周一（25日）校園內所有部門恢復運作。過去一周，校方復修及清理校園，考慮了安全及交通方面的特別安排，經過評估後認為可以恢復運作。

於二號橋附近抽取樣本化驗

校方較早時已經委託了獨立認可實驗室，並已經在不同地方包括二號橋附近抽取空氣、水質和環境表面的樣本，送往化驗。大學今天收到泥土樣本的結果，顯示泥土中並無「氰化物 」（Cyanide，俗稱山埃）、「多氯聯苯」（Polychlorinated Biphenyls ，簡稱PCB）、以及「多環芳香烴」（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ，簡稱PAH）的成分。為了審慎起見，校方亦一併為樣本檢測是否含有二噁英，惟須待兩星期後才有海外化驗結果。校方將於收到結果後向大學成員公布。

下周公布食水測試結果

在食水安全方面，中大重申，食水由水務署經密封管道提供，在中大區域內不會經過露天管道，水質不受空氣中物質的影響。為確保安全，校方亦已將水質樣本送往測試，將於下周收到結果後即時公布。

另外，在交通方面，校方將安排穿梭巴士，於星期一至五（公眾假期及大學假期除外），早上7時至10時及下午4時30分至7時30分，來往大埔墟港鐵站（達運道，A2出口旁）及本部邵逸夫堂。上車時必須出示有效中大證件。