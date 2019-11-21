【01獨家】中大校長段崇智上周末威院留醫　至今未出院

香港中文大學校長段崇智正留醫診治。上周二（12日），中大學生與防暴警察在二號橋衝突，段崇智曾欲與警交涉，警員發射催淚彈，段由多人護送掩鼻離開。 《香港01》獲悉，段崇智在衝突的數日後入院，原因不明，而他目前正在沙田威爾斯親王醫院一個內科病房留醫，至少已留院六日。兩名副校長周三（20日）下午曾到醫院探望他。 中大發言人表示，校長段崇智教授身體抱恙，目前正在休養及康復中。感謝各界關心。

據悉，中大校長段崇智上周末入院，原因不明，而他目前仍在威爾斯親王醫院留醫。（資料圖片／龔嘉盛攝）

中大：校長抱恙 正休養及康復

中文大學發言人今日（21日）傍晚回覆記者查詢，指校長段崇智教授身體抱恙，目前正在休養及康復中。大學感謝各界對段校長的關心。

11月12日晚，警方與學生徹夜在中大二號橋附近對峙，校長段崇智（左二）欲與指揮官交涉不果，被防暴警警告馬上離開，警員及後發射催淚彈。他在眾人護送下離開。（資料圖片／曾梓洋攝）

留院至少六日 中大兩副校長探望

有讀者日前向《香港01》稱，在威爾斯親王醫院的病房內看見中大校長段崇智。記者周三（20日）在相關病房外觀察，看到中大副校長、生物醫學院署理院長陳偉儀，下午5點55分進入病房，逗留約10分鐘後離開。

中大另一名副校長吳樹培，則於傍晚約6時30分進入病房，其後陳偉儀亦再次回到病房，至晚上8時，未見陳、吳二人離開。

據悉，段崇智上周末入院，原因不明，期間一直在威院一個內科病房留醫，截至今天已至少留院六日。

11月12日，中大校長段崇智向學生交代與警方談判情況。（余俊亮攝／資料圖片）

欲調停二號橋衝突不果 段中催淚煙掩鼻撤離

上周二（12日），中大學生與防暴警察徹夜在二號橋對峙，期間警員發射過千枚催淚彈並出動水炮車。晚上約7時半，校長段崇智曾欲上前與指揮官交涉，卻被防暴警察警告離開，及後警員發射催淚彈，無任何保護裝備的段在多人護送下掩鼻離開。

上周五（15日），段崇智發表公開信，稱相信校園內過千蒙面人大部分非中大學生，要求他們離開中大，又呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開。據悉，段於公開信發表的翌日（16日），入住威爾斯親王醫院。

與學生真情交流 挺身發信追究警暴

反修例風波期間，段崇智多次身處輿論風眼。10月10日，段崇智與學生及校友們公開對談，初時不歡而散，乘車離開的段被學生圍住，其後段下車折返會場，再與少量學生閉門對談，期間雙方真情流露，師生間劍拔弩張的關係開始扭轉。

段崇智於10月18日首發公開信，承認大學在此史無前例社會挑戰下的不足之處，呼籲警方保障被捕人士權利，要求政府正視社會成立獨立調查委員會的呼聲。此舉獲得大量學生及校友支持，但被官媒《人民日報》、前特首梁振英等點名抨擊。