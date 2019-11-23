【11.23直擊】理大學生會署理會長離校　劉夢熊冀凌晨帶走所有人

反修例爭議引起的衝突未有平息，上周更發起「三罷」，引發多區堵路、中文大學及理工大學爆發激烈警民衝突，不少人關注明天區議會選舉情況。 今日（23日）理工大學校園續有示威者及其他人士留守。另一方面，有家長及子女一同遊行，要求勿使用化學武器以免傷及兒童；亦有團體辦祈禱會。

11月23日，全國政協前委員劉夢熊到理大。（羅國輝攝）

【20:25】全國政協前委員劉夢熊，以個人身份到理工大學現場協助部份示威者離開，他表示盡量於凌晨零時之前將其他帶走，但未有提到此「死線」設立的原因，只表示因為明日為區議會選舉，希望能夠一切順利進行，做法亦只為穩定現時社會的狀況。

【18:55】警方再次呼籲逗留在理工大學的人士和平離開

警方表示，因應香港理工大學的暴力衝突，現時仍有一批人士逗留在理大範圍內，警方強調以「和平方式」及「靈活彈性」兩大原則解決事件。警方指，如未成年人離開理大範圍，警方會安排合適成人陪伴離開。警方不會即時作出拘捕，但會為他們拍照及登記個人資料，並保留追究權利。警方樂見不同社會人士向理大內留守人士進行勸說或提供適切協助，警方於過去數天亦繼續安排不同界別人士進入校園，包括理大職員、校長、社工、律師、立法會議員、宗教領袖及臨床心理學家。警方強調，一直希望可以用和平方法解決衝突，警方呼籲現時仍留在理大的人士，和平有序地離開，並承諾他們必定受到公平對待。

【18:15】理大學生會署理會長胡國泓，在立法會議員郭家麒及一名理大應用社會科學系助理教授朱偉志陪同下，離開校園現場。他之後被送往紅磡警署。

原本陪同胡離開的立法會議員郭家麟認為警方做法不恰當，他表示他作為學生會代表，警方及相關人士明白到他留守的意圖，仍以拘捕的形式將他帶走，並非理想做法，並且有損政府的形象，「林鄭多次話會同年青人對話，但係你現在用這個方式將他帶走，根本就不是所講的溝通。」據知胡將會被帶到紅磡警署，未知警方將否以任何罪名將他拘捕，郭家麒及陪同他離校的理大教授，不獲警方批准陪同胡到警署，將有事務律師到警署提供協助。

立法會議員張超雄表示，相信現時留守校園少之有少，希望警方可將校園解封，讓校方盡快接手及校園往後的清理行動，以免影響理大學生的學業。此外，立法會議員郭家麒表示，相信現時留守學校的市民少之有少，認為現時留守在學校的人士根本上不存在任何危及公眾安全問題，封鎖學校的做法毫無必要，同時亦影響到附近的交通情況，政府及警方應該解封有關地段，讓社會人士能夠進入校園協作留守者的需要。他續說，接觸過留守人士，明白部份人的情緒狀態已較差，需要的並非是警方可以做到，而是需要關注的協助，強調現時封鎖學校的做法不恰當。此外，隨着留守人士人數越來越少，近兩日已不見任何留守者，郭表示將會減少到校親身協作的時間，但強調任何留守人士需要協助，隨時可會返回校園。

【17:00】學生會署理會長今撤離 留守示威者呼籲明區選投票

理大學生會署理會長胡國泓將會聯絡校方並於今晚離開，他今日所接觸得到的留守者「一隻手數得晒」，更找不到還在校內的理大學生，覺得「功成身退」故選擇離開，但他慨嘆，校方的處理手法不積極，錯過了解決問題的最佳的時間，引致圍封理大的狀況。

仍不願離開的阿翔，則呼籲市民在明日區議會選舉中投票，盡公民責任。至於一直擔任義務廚師的示威者，就由立法會議員郭家麒和社工陪同下，離開校園，情緒激動。

【15:00】各防線的警員正在交更，理大外圍氣氛平靜。

【14:55】今日紅隧來回線繼續全封，紅磡火車站亦暫停開放。繼早上有穿上全套防護衣的清潔工清理火車站的排氣口外，下午有工人陸續到紅隧收費廣場進行復修工程，現場有約7至8名防暴警員監視，並帶有攝錄機拍下過程。

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【11:55】中學校長會主席鄧振強今日早上再次到來理工大學「執仔」。他表示昨日已再找不到任何年紀低於18歲以下的留守示威者，今日至今只見過一名留守人士。

他續説，今早聯同社工及律師等再次前來學校，希望尋找不願意跟外界接觸的學生離開，坦言工作將會越來越艱巨，「因為我哋要搵去都比較困難，亦都唔肯定佢哋嘅藏身之所，但係我認知嘅學生、個案已經順利帶返屋企。」

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【11:50】有參加祈禱會人士認為，和理非現時要走出來發聲也要很勇敢，因為已經有不少教牧等人被捕。已過60歲的楊女士表示，對理大事件感受很多，她作為和理非對極端暴力也不能接受，但認為在爭取民主過程必須付出代價。

【11:35】示威者在理工大學留守第6日，留守人數越來越少，記者早上在校內只遇見一個示威者，早前有不少留守這裡的餐廳內進食，現時只見一人現身，顯得凋零。此外，由於現場遺留大量食餘的飯盒等，部分地方已經出現烏蠅等昆蟲，環境顯得較早前惡劣。

【11:33】在理大出來的30多名守護孩子成員，全部人都平安，強調沒有被失蹤，但部分人已被落案起訴。他又透露，好鄰舍北區正計劃在尖沙咀市政局百周年紀念花園發起集會，但暫仍未獲不反對通知書。「有警員稱，宗教集會有不信教的人參加，也不算成宗教集會。」

【11:25】理大外的祈禱會正式開始。現場約有40人參加，他們步行至理工大學陳麗玲樓對面的安運道封鎖線外，200米外的兩名防暴警員持長槍戒備。

【11:07】好鄰舍北區教會在紅磡火車站正門發起為理大祈禱，集會原定上午11時舉行，但現場暫時只有十多人聚集，4名防暴在旁視察。

【10:41】參與遊行的中一學生陸同學表示，警方曾在其私人屋苑範圍內外發射催淚彈，令留在家中的他身受其害，「唔使一個鐘已經好刺鼻，係咁咳。」

【10:05】有網民發起今早10時遊行，由九龍塘沙福道步行至喇沙小學，促停止使用化學武器。現場有約70至80名市民響應號召，今早先在九龍塘沙福道集合。

育有兩名年幼小朋友的發起人沈女士表示，早前屯門有不明氣體突襲社區，令6歲的小朋友雙眼不適一星期。她指警方的催淚煙令學校及社區設施受污染，自己亦不敢帶小朋友到公園嬉戲。她又批評，政府不公開催淚煙成分。

【08:30】政務司司長張建宗在電台節目表示，正爭取下星期尾開通紅隧，若收費亭未能同時復修完畢，或短暫不收費。

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【03:00】周六（23日）凌晨，消防接報指有示威者於理大的地下渠道內失聯，派員進入校內協助，消防蛙人亦一度戒備，但沒有發現，最終獲悉涉事人等無恙，收隊離去。