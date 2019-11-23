【11.23理大】學生會署理會長今撤離　留守示威者呼籲明區選投票

「理工大學被封」踏入第六日，記者在校內巡視，僅看到三名留守的人。理大學生會署理會長胡國泓將會聯絡校方並於今晚離開，他今日所接觸得到的留守者「一隻手數得晒」，更找不到還在校內的理大學生，覺得「功成身退」故選擇離開，但他慨嘆，校方的處理手法不積極，錯過了解決問題的最佳的時間，引致圍封理大的狀況。 仍不願離開的阿翔，則呼籲市民在明日區議會選舉中投票，盡公民責任。至於一直擔任義務廚師的示威者，就由立法會議員郭家麒和社工陪同下，離開校園，情緒激動。

11月23日早上的理大校園情況，校內衛生環境愈來愈差，食物爬滿螞蟻。（羅國輝攝）

理大學生會署理會長：已聯絡不到校內的理大同學

理大被封第六日，留守的人數愈來愈少，《香港01》記者早上巡視學校四周，僅發現人仍在校內留守。

理大學生會署理會長胡國泓會在今日離校，換言之理大學生會的成員將全數離開校園。他說不肯定校內是否還有理大學生，目前已聯絡不到校內的理大同學，而仍在校內留守的示威者人數愈來愈少，願意與外界接觸的人亦不多，他形容一隻手可以數完，「你永遠不知道還有幾多人留在這裏，但我聯絡得到的已經走了。」他覺得算是「功成身退」故選擇離開，將於稍後時間通知校方。

11月23日，理大學生會署理會長胡國泓將會聯絡校方並於今晚離開。（羅國輝攝）

留守者心理質素愈來愈差 校方處理比中大差

胡國泓強調，現時警方所提出能夠離開校園的不是一個「條件」，而是「實況」，強調自己是一個理工大學學生及市民，理應自由出入理工大學。他慨嘆校方做法遲鈍，錯過了「最好的時間」，所以結果比中大事件差得多，但強調校方有老師及社工給予支持。

理大被圍封六日，物資、食物愈來愈短缺，留在校內的人心理質素也愈來愈差，「因為以留守在這裏兩個禮拜，他們的心理壓力愈來愈大，見不到出路，又見不到所爭取的東西，出去後又有可能會被控暴動，變成很嚴重的危機。」

11月23日，不願離開理大的阿翔，呼籲市民明日區議會選舉中投票。（羅國輝攝）

自稱不涉暴動 阿翔不願離去：市民明日要投票

離開的人愈來愈多，但仍然有人決心不走。阿翔自認為並非警方所指涉及暴動罪的疑犯，仍有信心可以「全身而退」光明正大離開學校，因此決定留至最後一刻，「有可能要留一世架，但我相信學校始終一日要解封，我們可以離開到。」

阿翔感激校外的市民對他們的支持，並希望其他人將於明日的區議會選舉積極投票，盡公民的責任，「如果我能夠出去，我都希望投票，雖然我對選舉不抱很大信心，但都希望對香港選舉有信心的人，去盡自己的公民責任。」

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不願離開的人更趨自我封閉

阿翔已經留守多日，最初留在廚房負責洗碗，認識了兩位朋友，本來氣氛趨於平靜，但上周日（17日）一覺醒來便發現理大成為「戰場」，問題嚴重，之後更撤離無望，「之前進來幫手做清潔，『開戰』之前的飯餸好好味，吃過他們煮的飯，覺得不好意思才留下洗碗。」

當日在廚房認識的兩位朋友已經相繼離開，只餘下阿翔一人，他坦言心情無奈、失望，前兩晚更過於傷感，輕聲念頭在腦中飄過，「其實現在能分日與夜，已經忘記留守了多少日了。兩位朋友登記身份後離開，當晚我都好傷心，才有這個念頭，好在之後想通到。」他覺得自己未有做錯過事，不會「自首」，但他承認在校內留守的人更趨向自我封閉，心理質素較差，擔心他們會做「做傻事」。

中學校長找不到18歲以下學生 義務廚師撤離情緒激動

中學校長會主席鄧振強今日早上再次到來理工大學「執仔」。他表示昨日已再找不到任何年紀低於18歲以下的留守示威者，今日至今只見過一名留守人士。他今早聯同社工及律師等再次前來學校，希望尋找不願意跟外界接觸的學生離開，坦言工作將會愈來愈艱巨，「不肯定他們的藏身之所，我所認知的學生、個案，都已經順利帶返屋企。」

至於一直擔任義務廚師的示威者，就由立法會議員郭家麒和社工陪同下，離開校園，情緒激動。