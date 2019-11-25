【區議會選舉】光復東涌發起人王進洋反擊周浩鼎成功：因夠貼地

今屆區議會選舉結果揭盅，其中一個備受觸目的東涌南選區，四名候選人大混戰，包括爭取連任、循「超級區議會」晉身立法會的民建聯副主席周浩鼎，再與去屆對手王進洋狹路相逢，結果王取得5,049票，周僅取得3,619票，以1,430票之差大敗周浩鼎。 歷時逾5個月的反修例風波中，周浩鼎於建制陣營佔重要角色，早於今年2月，他與民建聯主席李慧琼陪同潘曉穎父母現身記招申訴，揭開修訂《逃犯條例》序幕，港人不滿情緒升溫，再加上去年港珠澳大橋開通，內地旅客迫爆東涌，周處理不力失分，與此同時王進洋亦進亦趨，最終搶灘成功。 王進洋得知結果後與友人感觸相擁，周浩鼎則未有現身，部分在場監票的市民拉大隊前往其區議員辦事處「搵人」。

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王進洋接受支持者祝賀。（梁煥敏攝）

港珠澳大橋去年開通，大批內地團前往東涌一日遊，為東涌社區帶來困擾。（資料圖片）

4年前敗給周浩鼎 辦「光復東涌」捲土重來

東涌近年面臨社區壓力，自去年港珠澳大橋通車後，經東涌進出的旅客絡繹不絕，居民甚為不滿。當時傘後地區組織「東涌人」發起「光復東涌」行動，聚焦舉報內地黑工導遊，打擊不明來歷旅行團，最終雙方陣營釀成混亂。今次參選人之一王進洋，正是行動發起人，他於去屆區選以素人「傘兵」身份空降參選，最終以244票之差，敗選對手周浩鼎。



硬撼不成，王進洋4年後捲土重來，以民主派獨立候選人身份，迎戰競逐連任的周浩鼎，同時另有劉永賢和黎永安加入混戰。劉永賢是東涌居民關注組發起人，他形容自己是中間派，在區內辦團購，亦關注屋苑管理問題。黎永安則是駐校社工，曾在東涌居住超過20年，他認為自己有服務社會的經驗和專業，無政黨背景是其優勢。



隨着東涌逼爆的社區問題浮現，以及反修例風波影響雙重夾擊下，有指周浩鼎今次選情危急，結果一如外間所料，周未能穩守議席，超區入場券不保，此亦勢將直接影響其參選立法會的命途。

稱會捐出人工 呼籲「營救被救人士」

點票數小時後，王進洋以過千票差距扳回去屆之敗，他得悉結果後難掩喜悅，旁人擁上祝賀，亦開香檳慶祝。他接受訪問時稱，感謝身邊義工親人，同時亦不忘身在戰場的手足，亦感恩家人支持其競選工作。他又說，當選後會捐出人工，亦會積極考慮呼籲其他當選的區議員前往理大「營救被救人士」。

被問到有何優勢得以勝出，他則稱認為自己「夠貼地」；此外，上屆周以數百票取勝，相信是街坊信任周是新一派的民建聯成員，會有新作風，卻發現他「輸誠意、責任，發現都唔係咁樣嘅」，因此他希望自己能夠做到新作風，不會辜負街坊所望；又指6月以來的社會運動，的確影響今次選舉結果。

落敗的民建聯周浩鼎未有現身點票中心。一批街坊監票後到他的議員辦事處擺放四罐啤酒，有人笑說：「要同佢講拜拜，呢個係最後嘅懷緬！」

王進洋（中）曾發起「光復東涌」行動。（資料圖片）

反修例風潮下，建制派選情風潮不容樂觀，周浩鼎位於東涌的區議員辦事處亦多度遭受示威者破壞。（資料圖片）

東涌南共有4位候選人，依次為周浩鼎、黎永安、王進洋及劉永賢，所得票數分別是3,619票、183票、5,049票及87票。