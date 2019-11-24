【區議會選舉2019】票站秩序良好　胡志偉：港人值得更好的管治

民主黨主席胡志偉於今日（24日）傍晚在觀塘翠屏邨為黨友助黨，他呼籲市民必須去投票，藉此促使政府不能再漠視或誤判民意，而民意則需要通過選票承載。他續說，留意到今日各票站的秩序大致良好，全港不少票站「大排長龍」，市民願意花一至兩小時排隊投票，代表香港人值得更好的管治。

胡志偉呼籲市民如愛護香港就必須投票，因政府不能再漠視或誤判民意。（羅國輝攝）

胡志偉稱，今屆區選投票率高，反映市民希望藉投票表達對未來的看法，直言「投票率緊係愈高愈好。」他呼籲市民如愛護香港就必須投票，讓政府明白不能再漠視或誤判民意，而民意需要通過選票承載。他坦言，建制及非建制派在今次區選也「用盡方法催動投票」，但對民主派勝算不作評論。

胡志偉稱，今屆區選投票率高，反映市民希望籍著投票表達對未來的看法。（羅國輝攝）

胡志偉續說，留意到今日各票站的秩序大致良好，全港不少票站「大排長龍」，而這情況正正反映香港人可愛之處，就是為了捍衛的核心價值、為了令政府知道民意所在，願意花一至兩小時排隊投票。他直言香港人值得更好的管治，「不應生活於警權過大的威權城市。」

對於今天的選舉能和平、順利地舉行，他表示，香港人已沒有分裂的本錢，只能夠同心協力面對強權，令特區政府感受到民意的威力，對香港人充滿信心。

訪問過後，胡志偉為觀塘翠屏選區「黨友」候選人洪駿軒拉票。期間有一名市民問胡志偉，「點解啲警察要打啲小朋友？點解林鄭要咁樣迫佢哋？可唔可以幫吓佢哋？」該名市民自稱是一名家長，對於這數個月的事件十分心痛，看新聞時會不禁落淚。胡志偉答謝她的信任，回應稱「有時我都會忍唔住（哭）。」

觀塘翠屏同區候選人是公屋聯會的鄭強峰。