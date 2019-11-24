【區選會選舉】女義工涉違例帶人入禁拉票區　周浩鼎：不掌握情況

今日為區議會選舉的大日子，多區候選人均出盡全力拉票。不過在東涌南選區，一名身穿周浩鼎助選團背心的女人涉違例帶人進入禁示拉票區，其後離開時遭大量記者包圍及提問，她一概沒有回應，隨後急步想擺脫記者，更一度欲脫下助選團背心。 對於有義工進入禁止拉票區範圍，一號候選人民建聯周浩鼎表示不掌握情況，對此沒有回應。 周浩鼎批評政府今日安排混亂，不少老人、坐輪椅人士輪候過長時間，感到身體不適，又指自己選情嚴峻，呼籲支持「守護社區、拒絕破壞」的市民投票。

街坊古先生向記者指，見到該名女義工扶著一名老伯進禁拉票區範圍，並在其耳邊說：「投一號一號周浩鼎」。其後該女義工步出禁拉票區，自行離開，立即遭在場記者包圍，詢問她有否帶老人家入內並「教投票」。該女義工沒有開聲回應，並嘗試離開，記者緊隨並追問。

該女義工一邊走一邊想脫下義工團背心，旁邊有人嚷着「她想除背心」，女義工又將褪到手臂的背心再穿上，期間有周浩鼎助選團為其「護駕」，以印有周浩鼎頭像的競選宣傳牌擋住鏡頭。

周浩鼎其後會見傳媒，批評政府安排混亂，不少老人、坐輪椅人士輪候過長時間，感到身體不適，質疑政府沒作合適分流安排。而民建聯早於中午時分已宣布告急，周浩鼎直言選情嚴峻，呼籲支持「守護社區、拒絕破壞」的市民投票。

東涌南選區還有黎永安、王進洋及劉永賢參選。