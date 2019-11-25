【區議會選舉・雙順】陳祖光大敗：勿將選情與警隊掛鈎　建制仍勝

區議會選舉結果陸續出爐，在有不少紀律部隊人員居住的觀塘雙順選區，由報稱獨立的九龍社團聯會及創建力量成員符碧珍勝出，所獲票數為4,199票；其對手香港警察員佐級協會前主席陳祖光及民協31歲大律師梁漢祺則分別獲949和3,006票。 有不少人將陳祖光的選情與警隊掛鈎，陳祖光在回應傳媒提問時表示，自己落選是由於地區工作做得不足，與現時社會氛圍關係不大，又認為結果是自己造成，與人無尤。

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陳祖光以逾三千票之差落敗。（曾凱欣攝）

擁有全港最大紀律部隊宿舍的觀塘雙順選區，今屆有三名候選人競逐，包括香港警察員佐級協會前主席陳祖光、民協31歲大律師梁漢祺、以及競逐連任報稱獨立的九龍社團聯會及創建力量成員符碧珍。過去兩屆，現任區議員符碧珍均在沒有競爭對手下自動當選，今屆則以4,199票成功連任。

擁有全港最大紀律部隊宿舍的觀塘雙順選區，由報稱獨立的九龍社團聯會及創建力量成員符碧珍勝出。（曾凱欣攝）

陳祖光：社區工作做得不足 與社會氣氛無關

落選的陳祖光在未有點票結果前已先行離場，他在回應傳媒提問時提到，選舉結果強差人意，與當初的預算有一段距離，預料將會敗選。被問到社會上有不少聲音將他選舉成敗與警隊掛鈎，他則認為落選是由於自己做得不足，與現時社會氛圍關係不大，又認為結果是自己造成，與人無尤。

另外，日前有同為前警務署署長的曾偉雄和李明逵為其拉票，陳祖光表示感謝前署長的支持，又認為前署長助選是基於了解他的為人，故認為他值得支持。他其後又祝願符碧珍能成功當選，希望她為此區做好社區工作，又認為競選過程要說服不了解自己的居民並不容易，期望將來有機會繼續努力、服務市民，亦會反思是日後是否繼續參與政治性選舉。陳祖光於晚上曾稱不希望自己於選舉中成敗與警隊扣上關係，又指出自己僅希望透過投身區議會服務社會。

民主派梁漢祺落敗：與鄰近紀律部隊宿舍無關

另一位參選人梁漢祺亦在點票結果公布前預料將會落敗，他提到自己在地區工作上尚有不足，未能一時三刻能打動選民，但不會將落敗的原因歸咎於選區鄰近紀律部隊宿舍；他認為，紀律部隊的身份不代表不支持民主自由、法治和公義，通過今次選舉亦有不少紀律部隊宿舍的居民向他表達支持。他提到雖然今次落敗，但比起以往雙順作為自動當選的選區，無論如何居民亦已踏出一步，反映自己的意見，認為雙順區居民「無輸到」。