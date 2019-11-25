【區議會選舉・田灣】眾志前副主席袁嘉蔚大勝：港人行動喚醒他人

區議會選舉結果陸續出爐，於南區田灣選區，首次出戰的報稱民主派、香港眾志前副主席袁嘉蔚以逾千票差距，擊敗報稱獨立、自2004年當選至今連任四屆的現任區議員陳富明。她是香港眾志前副主席，之後退出眾志，集中在田灣集中地區工作，劍指本屆區選。而她亦避過「DQ」（取消參選資格）的風險，成功入閘，最終獲勝。她說勝選證明港人用行動喚醒他人。袁嘉蔚另一個為人熟悉的身份，是香港眾志前主席羅冠聰的女朋友。

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田灣選區以往連續三屆都由現任區議員陳富明自動當選，今屆有民主派袁嘉蔚落場挑戰，田灣區共兩個票站，當中田灣明愛賽馬會香港仔服務中（D1301）在凌晨約12時已完成點票，1號候選人袁嘉蔚得票1236，2號候選人陳富明得票673張。

而另一票站聖公會田灣始南小學（D1302），點票程序（包括問題選票）大約凌晨1時20分左右完成，但結果至3時許仍未公布，引起現場等待結果的市民不滿。最終選舉主任在清晨約3時20分公布初步點票結果。該票站累積投票人數為4923人，連同懲教運來的5張選票，應有4928張選票。但現場公布指，袁嘉蔚獲2955票、陳富明獲1929票，連同35張無效選票，仍有一票之差。在場職員不願再次朗讀有關票數，只強調屬初步結果，最終票數須待稍後確認。

不過兩個票站選票數相加，袁嘉蔚獲4191票，陳富明獲2602票，相差1589票，換言之袁嘉蔚鐵定當選。

下午近4時，田灣區候選人袁嘉蔚呼籲街坊投票。（侯彩琳攝）

在選舉主任朗讀袁嘉蔚得票數字一刻，現場歡呼及掌聲不斷，多人與袁合照，而陳富明並不在場。有居民指，由於陳富明報稱獨立，故是次不支持與區內民生問題有關，多人反映區內眾多民生問題多年來未得到處理，包括商場被改成學校，令邨內超市、餐廳、診所被消失，生活十分不便；多架旅遊巴及大量旅客，令區內交通及出入有問題。

袁嘉蔚表示，她獲得的票數非她一人的得票，而是港人以行動喚醒他人，她重申自己會努力民生及地區工作；並全力支援在社會運動中的被捕人士，對於網民呼籲區選當選人明天毋須謝票，改到理大聲授留守者，她稱未詳細了解，但強調聲援理大是必須的。對於今屆區選選舉多區均由非建制候選人當選，她形容港人贏回社會及政府的其中一部分。

田灣選區議員陳富明。(鄧穎琳攝)

報稱民主派的袁嘉蔚，為香港眾志前副主席，退黨後在田灣集中地區工作。她於周日（24日）獲多名民主派前輩及知名人士站台，包括民主黨元老楊森、藝人何韻詩等。至於報稱獨立的陳富明自2004年起連續四屆出任田灣區區議員，惟於2007年、2011年及2015年的選舉中均在無對手競逐下連任。