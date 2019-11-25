【區議會選舉】曾健超剛當選區議員　即到法庭認不小心駕駛罰3千

剛剛當選九龍城馬頭圍區區議員的社工曾健超，被指去年在行人路上以時速10公里駕駛電單車，遭警員截停，曾今（25日）在東區裁判法院承認一項不小心駕駛罪，被罰款3000元。

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在行人路上駕電單車

被告曾健超，被控一項不小心駕駛罪，指他於去年12月4日下午6時，在灣仔景隆街與告士打道之間的行人路，以時速10公里駕駛電單車。當時距離3米外有一名男途人經過，該男途人即時停下，惟被告未有減速或停車，兩人最近時僅相隔1米。有警員看見及即時截停被告，曾警誡下問警員：「可唔可以比次機會？」

任職社工的曾健超，2014年佔領運動期間，曾向警員潑液而被控襲警，他又同一晚遭7名警員抬到金鐘一暗角毆打，最終有5名警員被裁定罪成及須入入獄。

官考慮當時駕駛速度不高

雖然經過連夜點票，但剛當選的曾看來心情不錯，他未有律師代表，庭上披露其過往的駕駛記錄亦屬良好。裁判官余振邦則指在行人路上駕駛風險極高，甚至可控以危險駕駛罪。幸而本案中的電單車時速10公里，速度等同一般人輕鬆跑步，終判他罰款3000元，並警告曾下次若重犯，可能不只罰款。

案件編號：ESS11494/19