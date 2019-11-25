【區議會選舉】民建聯大敗　李慧琼鞠躬道歉　辭主席惟中委不接納

區議會選舉塵埃落定，建制派第一大黨民建聯丟失近百個區會議席，多名雙料議員紛紛落馬，包括周浩鼎、劉國勳、鄭泳舜等。民建聯今早11時30半召開中委會後見記者，《香港01》將全程直播。 民建聯主席李慧琼表示，今次選舉受到重大挫敗，向市民致歉，未來會認真檢討總結改善，做得更好，冀支持者不要灰心，「我們的團隊不會散」。她指近月參選人受不同程度暴力威嚇、騷擾，感謝市民仍願意出來投票及義工幫助。她發言後帶領幾名黨友鞠躬道歉。 李慧琼在民建聯特別中委會辭任黨主席，但中委會不接納。民建聯副主席張國鈞指，中委希望李慧琼繼續帶領民建聯，故一致挽留對方。

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李慧琼與黨友鞠躬道歉。（羅君豪攝）

政府拖累選情？李慧琼：不找藉口

民建聯在今次區選中派出181人參選，只取得21個議席，承認該黨在今次選舉中受到重大挫敗，向支持者致歉，「對於沒有投票給我們的選民，我們必須反求諸己，認真總結改善，在未來繼續努力」，又指民建聯今次選舉受挫，是對他們的鞭策，一定會全面深刻地總結今次教訓。

李慧琼表示，過去五個月香港形勢急劇變化，暴力不止，她理解廣大市民對現況不滿，對前景感到擔心，民建聯尊重及接受選舉結果，但又只選舉進行期間暴力沒有停止過，民建聯選舉工程受到嚴重干擾，辦事處及選舉物資遭毁壞，參選人和義工暴力威嚇，令競選活動很難順利展開。

被問到會否認為今次民建聯區選大敗是被政府拖累的結果，李慧琼回應指，不希望為敗選找任何藉口，「是我們做得不好」，敗選有各種綜合的原因。

她多次強調，市民透過區議會選舉表達的聲音他們聽得很清楚，亦期望政府深刻檢視過去工作，特別是這幾個月處理逃犯條例修例工作方面的不足，民建聯未來會集中落區聆聽地區聲音，她未有回應是否考慮支持成立獨立調查委員會。

作為黨主席的李慧琼表示，她已經主動向中委會提出請辭，以承擔政黨在選舉中大敗的責任，惟中委會不接納。副主席張國鈞指，中委會一致決定，希望李慧琼繼續留任黨主席，帶領民建聯面對挑戰。

李慧琼說，其個人去留微不足道，未來會落區了解情況，強調民建聯未來會繼續服務社區，雖然選舉輸了，「但不會輸了我們的初心」。

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