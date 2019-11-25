4照超聲波病人血液驗出洋蔥伯克氏菌　醫管局停用2含菌潤滑啫喱

醫院管理局公布，再多一個品牌的潤滑啫喱驗出洋蔥伯克氏菌。有關潤滑啫喱主要用於超聲波檢查程序，局方表示，上星期接獲瑪麗醫院通知，在一名曾使用有關潤滑啫喱的病人血液樣本中，驗出洋蔥伯克氏菌，其後隨即召通知醫護人員停用該產品。

醫管局發言人表示，有關潤滑啫喱主要用於超聲波檢查程序。局方上星期接獲瑪麗醫院通知，在一名曾使用有關潤滑啫喱的病人血液樣本中驗出洋蔥伯克氏菌後，已隨即召開醫管局傳染病及緊急應變中央委員會特別會議及通知醫護人員停用該產品，亦主動在其他公立醫院抽取其他品牌的潤滑啫喱樣本化驗，結果再在另一款潤滑啫喱中驗出洋蔥伯克氏菌。

發言人表示，局方今日（25日）已通知各醫院停用該兩款產品，並已安排改用其他生產商的潤滑啫喱作替代，醫管局的相關服務並沒有受影響。

一宗證實為臨床感染

發言人表示，連同早前在瑪麗醫院驗出的一宗個案在內，公立醫院至今共有四名曾使用有關潤滑啫喱的病人，在血液樣本中驗出洋蔥伯克氏菌，包括瑪麗醫院及屯門醫院各兩名病人。經微生物專家檢視後，除一宗瑪麗醫院的病人個案證實為臨床感染外，其餘個案均被列為血液樣本被污染個案，所有病人的病情及治療均沒有受影響。

醫管局已將有關情況通知衞生署，雙方會繼續與有關供應商跟進最新情況。