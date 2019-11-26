【逃犯條例】黃家和：餐飲業5個月損失105億　約2萬人失業

反修例引發社會紛爭，至今仍未停止，亦波及諸多行業，餐飲業亦損失慘重。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）接受新城電台《香樹King King傾》訪問時表現，餐飲業6月開始每個月損失約20億元，踏入10月損失已經超過105億元。他並指，政府統計處的數字顯示餐飲業失業率急增至6%，即約有2萬人失業，但實際情況應該更為嚴重。

6月以來，全港多區爆發衝突，港鐵亦時常提早結束服務。黃家和表示，大小食肆都受到影響，6月至8月，餐飲業每月損失20億元，踏入10月之後一共「唔見咗105億」。他表示交通不方便亦影響到市民跨區消費，許多大型宴會在落訂之後亦被取消或延後，就連銅鑼灣、尖沙咀、佐敦、太子等旺地這幾個月都顯得「蕭條」。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業踏入10月已經損失約105億。（資料圖片）

至於裁員問題，政府統計處早前公布7至9月的失業率數字，餐飲業急增至6%，即大約有2萬人失業，但黃家和則表示數字未有包含「炒散」人士，因而估計受影響的範圍更加大。而至於有無業主減租的問題，黃則表示，政府有向部分土地的租戶或檔位提供50%的租金優惠，但是減租並非普遍現象，「有個別業主主動提出減租20%到25%。」