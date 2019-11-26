浸大校長錢大康宣布明年任期屆滿後退休　稱與近期政治環境無關

香港浸會大學校長錢大康向全校師生及校友公布，稱明年五年任期結束時，已超過一般退休年齡，所以決定退休。他明言，決定退休與近期的政治環境無關，又稱自己曾因社會動盪不安而改變主意，考慮延期退休，惟家人反對，故決定退位讓賢。

香港浸會大學校長錢大康表示，自己將在明年任期屆滿時退休。（資料圖片）

錢大康：曾因社會動盪不安考慮延期退休

錢大康以「我的退休決定」為題，交代會在明年任期屆滿時退休。他表示，自己已年屆68，明年5年任期結束時已超一般退休年齡故決定退休，並強調宣布退休與近期的政治環境無關，「其實正因為社會動盪不安，我幾乎改變主意，考慮延期退休。但我的家人反對。我選擇退休，也無關壓力或工作，事實上原因很簡單：我已過了退休的年紀，應該退位讓賢。」

錢表示，過去數月大家所經歷的跌宕起伏，超越很多人一生的經歷，又指即使大家表達方式不同，但信念相同、目標一致，形容浸大同學、同事和校友在面對分歧時，展現無比包容和彈性，亦會關懷他人，令他感動及自豪。

他又說，未來一年仍有很多未完成的工作，需要師生及校友的支持和鼓勵，又透露第六任校長的招聘工作已開展，他承諾會盡最大努力為浸大建立穩固根基，讓下任校長能在良好基礎上帶領浸大繼續向前發展。

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各位同學、校友、同事和朋友：



我的退休決定



我加入浸大這個溫暖的大家庭恍如昨天，但其實已經四年多。當工作朝著有意義的目標邁進，便不覺時光飛逝。在浸大四年多，工作充實，目標明確，是我人生中一段難忘的歲月。有時我會很想延續這份極具意義的工作，但畢竟歲月不饒人，我已經年屆68，明年五年任期結束時，我已超過一般退休年齡，所以我決定退休。



此時此刻，香港的大學正受到社會風波的衝擊。我選擇現在宣布退休，或會引起一些不必要的揣測。我決定退休，與近期的政治環境無關。其實正因為社會動盪不安，我幾乎改變主意，考慮延期退休。但我的家人反對。我選擇退休，也無關壓力或工作，事實上原因很簡單：我已過了退休的年紀，應該退位讓賢。



浸大人才濟濟。校董會主席對大學工作全情投入，優秀的領導團隊、院長、老師和同事對教育充滿熱誠，而且愛惜浸大。大學的十年計劃進度良好，令我們的共同願景得以實踐；「人才100」計劃反應踴躍，已聘請超過六十位出色的教授；我們為學生提供最好的學習體驗，在不知不覺間改變了他們的生命；大學國際化的步伐急速向前；預算耗資數十億元的創意校園將如期於2023年落成，為同學提供更多宿舍及創意空間，而這項目的籌募工作已超過預期目標；善衡校園的長遠發展計劃亦已進行得如火如荼。這些計劃得以落實，全賴我們盡忠職守的同事、優秀的學生、熱心的校友，慷慨的捐款人和浸大友好的全力支持。



過去數月，我們所經歷的跌宕起伏，超越很多人一生的經歷。在一個多元的社會，各人持不同意見是平常不過的事。而使我最感動的，是同學、同事和校友在面對分歧時，所展現的無比包容和彈性，既關懷他人，也愛護浸大。我們的表達方式縱有不同，但信念相同、目標一致。包容不同的表達方式，共同爭取一致的目標，正是一個群體成熟和有內涵的表現，也讓浸大人感到自豪。



在未來一年，我仍有很多未完的工作，需要你們的支持和鼓勵。第六任校長的招聘工作已經開展，我會盡最大努力，為浸大建立穩固根基，讓下任校長能在良好的基礎上帶領浸大繼續向前發展。我懇請大家和我一起努力，為這目標奮鬥。



感謝你們在過去多年給我的友誼和愛護，我將銘記於心。我深信，浸大和香港有你們的支持，會有美好的將來。



校長 錢大康

2019年11月26日

