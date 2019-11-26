【紅隧通車】紅隧南北行人天橋結構安全解封　水馬圍網阻掟雜物

大批網民早前發起「三罷行動」，紅磡海底隧道被堵塞及破壞，致封閉多日。政務司司長張建宗今日宣布紅隧明日（27日）重開，而暢運道行車天橋兼行人天橋，以及另一條行人天橋亦將重新開放。路政署表示，基於公眾安全考慮，在相關行人天橋架設圍網，並在橋兩側放置高身水馬，防止有人由高處向紅隧掟雜物。 張建宗就強調，紅隧通車與理工大學清場無關連，警方亦已作安全評估，而紅隧開通最重要是確保行車安全。

政府今日宣布紅隧明日（27日）重開，而暢運道行車天橋，以及附近及人天橋亦將可重新開放。（梁鵬威攝）

路政署副署長吳偉強表示，早前暢運道行人天橋「南橋」被縱火，行車天橋底部有部份位置受嚴重損毀，橋樑有石屎剝落情況。而連接理工大學及紅磡站的「北橋」行人天橋亦遭縱火，橋頂上蓋有「燒通頂」情況。

他指，南橋緊急維修工作已大致完成，北橋緊急維修工作仍在進行中，在完成南橋天花及北橋上蓋復修工作前，受影響位置會以圍網覆蓋。基於公眾安全考慮，路政署應相關部門要求在南北橋，以及連接南橋至尖東行人天橋的橋邊架設圍網，並在橋兩側放置高身水馬。

吳偉強指，路政署已聯同獨立檢測顧問到3條被縱火破壞的行車及行人天橋上進行視察，確認相關天橋的結構安全。（梁鵬威攝）

路政署已聯同獨立檢測顧問到3條被縱火破壞的行車及行人天橋上進行視察，經檢查及評估後，確認行車天橋的結構安全，而兩條行人天橋結構亦沒有受損。經緊急維修，包括移除行人天橋損毀部分上蓋等措施後，有關行車及行人天橋將可重新開放。

暢運道行車天橋中線封閉

而現階段暢運道3條行車線中，因中線被火燒過，謹慎起見中線會完成所有復修工作後才重開，而來回紅磡站及尖沙咀方向仍有各一條行車線開放。

張建宗強調，紅隧開通與理工大學事件無關連，警方亦已作安全評估。（梁鵬威攝）

機電工程署副署長（營運服務）張遠芳就稱，機電署已完全檢測及復修紅隧安全的關鍵機電系統，包括供電系統、照明系統及抽風系統等，並確認系統正常運作。而14個收費亭完成復修，自動收費系統早前設備受嚴重損毀，目前已更換系統。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍表示，紅隧全部收費通道可同步開放，惟人手收費收費亭停車拍卡電子收費未能完全恢復，署方已預備手提式八達通機，方便駕駛人士可用八達通付款；但信用卡的收費系統則未能完全恢復。她強調，使用信用收費比較少數，現時裝備已能滿足駕駛者，估計不會影響車流。在公共交通安排方面，收費廣場兩邊巴士站已重開，故行經紅隧所有巴士線在周三早上頭班車開始，可恢復行駛。

張建宗就多次強調，紅隧通車與理工大學清場無關連，警方亦已作安全評估，而通車最重要是確保行車安全。