酒店項目顧問公司董事判2300萬工程予兒子公司無申報　遭廉署起訴

廉政公署早前接獲貪污舉報，今日（26日）落案起訴一名顧問公司董事及一名工程公司董事，二人涉嫌串謀詐騙，將於周四（28日）上庭。案情指，顧問公司董事在沒有向項目發展商申報情況下，將價值2,300萬元供水及排水裝置安裝工程合約，判予顧問公司董事兒子與該工程公司董事名下公司。

廉政公署早前接獲貪污舉報並進行調查。（資料圖片）

涉案兩公司共用辦公室

廉政公署今日（26日）落案起訴一名顧問公司董事及一名工程公司董事，控告他們涉嫌就旺角一個酒店重建項目的供水裝置安裝工程，串謀詐騙其項目發展商逾2,300萬元。

兩名被告分別為64歲平捷有限公司董事王永就，以及50歲泛海工程有限公司董事馬秀琴。他們同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，二人星期四（28日）將在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。王永就於案發時是機電工程顧問公司平捷的唯一董事兼股東。馬秀琴是王永就另一間公司的僱員，該公司與平捷共用辦公室。同時，馬秀琴和王永就兒子同為工程公司泛海的董事兼股東。



創意昇有限公司是旺角一個酒店重建項目的項目發展商。創意昇於2011年3月委派平捷為該項目的機電工程顧問，就消防裝置、電力裝置、機械通風及空調裝置，以及供水及排水裝置安裝工程提供顧問服務。

促使發展商考慮涉事工程公司標書



控罪指王永就和馬秀琴涉嫌於2014年1月25日至2016年4月11日期間當平捷是創意昇的顧問公司時，一同串謀詐騙創意昇，不誠實地不向該公司申報或披露，或向它隱瞞王永就在泛海的權益及與其關係。王永就和馬秀琴涉嫌誘使創意昇邀請泛海就該項目的該四個範疇投標，以及考慮泛海的標書；導致創意昇把該項目的供水及排水裝置安裝工程判授予泛海。



廉署調查發現泛海該四個範疇工程的標書報價總額逾一億零三百萬元，而判授予泛海的供水及排水裝置安裝工程合約金額達逾2,300萬元。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待星期四應訊。