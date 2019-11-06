25歲長期病患女子染麻疹　曾接種疫苗　傳染期曾到北角海逸酒店

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，一名25歲長期病患的女子，於10月29日開始發燒，於11月2日開始出疹，並在11月4日到北區醫院急症室求醫，同日入院接受治療。 該名病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定。她報稱曾接種麻疹疫苗。並於潛伏期曾前往泰國，病毒傳染期內則沒有外遊。

病人報稱曾接種麻疹疫苗。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，個案涉及一名25歲有長期病患的女子，她於10月29日開始發燒，並於11月2日開始出疹。她於10月31日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，其後於11月4日到北區醫院急症室求醫，同日入院接受治療。

據悉，患者是香港人，同住者為父、母、妹妹，她在10月12至15日到泰國曼谷，同行的朋友沒有出現病徵，現正調查是否屬於外地傳入個案。

傳染期曾到北角海逸酒店

她的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定。她報稱曾接種麻疹疫苗，並於潛伏期曾前往泰國，病毒傳染期內則沒有外遊。病人在傳染期間、11月1日曾到訪北角海逸酒店的綠怡咖啡廳。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

病人在傳染期曾到訪的公眾地方。

本港今年截至今日，麻疹個案累計已有88宗個案，上一次個案累計達88宗為2007年，即今年已平了12年前的紀錄。衞生防護中心補充，88宗個案有37宗已確定屬外地傳入個案，分別是9宗內地、8宗菲律賓、4宗日本、3宗台灣、2宗泰國、1宗澳門、1宗越南、1宗馬來西亞、1宗澳洲、1宗德國、6宗屬多個目的地。

衞生防護中心於接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。衞生署發言人稱，曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

發言人解釋，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病毒傳染給別人。

衞生防護中心發言人提醒麻疹的潛伏期、即由感染後到發病的時間為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。



發言人稱接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。有關麻疹疫苗接種在本地的歷史可參閱衞生防護中心的資料。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。