【石棺藏屍】次被告怕遭「uncle」誣告　指警司是恐怖的龐然大物

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案，次被告劉錫豪繼續作供，並接受控方盤問。控方多番質疑，次被告否認參與殺人，但兇案後又不報警。次被告解釋遭首被告威脅，若報警會遭首被告任警司的「uncle」誣陷，更直言：「警司對於我嚟講，係一個幾咁恐怖既龐然大物。」

聲稱曾受首被告威脅

控方盤問次被告劉錫豪時指，他多番聲稱沒參與計劃殺人，但兇案後又不報警。次被告解釋，首被告曾祥欣曾威脅若他報警，曾的uncle，即曾聲稱認識的一名警司，會把罪責推給次被告。法官便指，次被告可以在報警時，向警方點出該「uncle」，次被告庭上強調「諗都唔敢諗」。

認為「uncle」可以收到風

法官便問，是否認為該「uncle」可隨時準備誣告次被告，次被告庭上回應：「唔知係咪準備，但覺得佢地收到風。」他又指：「果時已唔知乜野啱，乜野係錯，只希望唔被人當左係殺人犯。」

控方再質疑次被告不報警，次被告回應說：「你唔知警司對於我嚟講，係一個幾咁恐怖既龐然大物。」

諗起自首覺晒氣

被問及在逃至台灣時，有否想過向警方自首，次被告說：「一諗就覺得哂氣。」因曾知道他家人的住所，又說：「有乜野事，佢唔會令我屋企人好過。」次被告又指，曾當時稱會收到案件調查進度的消息，稍後便可安全回港。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016