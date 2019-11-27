【紅隧重開】往港島現車龍　現場仍有燒焦痕跡及氣味

受到反修例示威者堵塞及縱火破壞的紅磡海底隧道，自本月14日封閉後，政府昨（26日）宣布今日（27日）清晨5時恢復通車，紅隧管道來回方向全部4條行車線可供行車，所有原本途經紅隧的巴士路線亦恢復正常路線。另外，橫跨紅隧收費廣場的南、北兩條行人天橋亦同步重開，惟天橋兩邊就放置水馬及鋪設圍網。

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【07:00】前往港島區的巴士線重開，地下仍然遺留下燒焦痕跡及氣味。

【06:55】港鐵紅磡站亦重開，上落暢順。

【06:50】紅隧往港島方向開始出現車龍。

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【05:25】九龍往港島方向，隧道附近仍有數輛警車停泊；而紅磡站連接理工大學的行人天橋、以及暢運道行人天橋，均被水馬及圍網圍封兩側，紅磡站連接理工大學的行人天橋上蓋仍見破損。

【05:05】首批由港島駛往九龍的車輛，亦順利通過紅隧。就現場所見，交通大致順暢，大部分車輛停留在收費亭的時間不長，便可完成繳費。

【05:00】清晨5時，首先通過紅隧往港島的，是一輛貨車及一輛私家車；其後陸續有的士及旅遊巴等駛過。

【04:55】九龍往港島方向，隧道職員萬事俱備，隧道口前亦有警車及防暴警戒備，防暴警一度於康莊道上巡邏，收費亭口上方也曾出現航拍機，但未知屬誰人。消息稱，現時開通4個手動收費亨，3個自動收費亭及1條巴士通道。

【04:30】紅隧九龍往港島方向，率先有一輛運魚車駛過，稍作停留後，便絕塵而去，而當時收費亭內未見有人，附近有職員則大感錯愕。

本月14日封閉，今日（27日）清晨5時恢復通車。（鄭子峰攝）

橫跨紅隧收費廣場的南、北兩條行人天橋會同步重開，惟天橋兩邊就放置水馬及鋪設圍網。（路政署圖片）

駕駛者可以現金或八達通繳費

政府昨日表示，紅磡收費廣場的所有收費通道，包括7條自動繳費通道和9條人手收費通道會同步開放，自動及人手繳費通道的位置維持不變。人手收費方面，駕駛人士可繼續以現金繳付隧道費，然而由於收費亭的「停車拍卡」式電子繳費設施及相關系統需時復修，駕駛人士可以透過隧道管理公司的流動讀卡器用八達通繳費。至於信用卡付費的裝置需時復修，暫未能使用。

運輸署呼籲駕駛人士為節省找贖時間，請盡可能預備足夠的零錢付費。署方又指，紅隧附近一帶道路會實施臨時交通管理措施，駕駛人士在駛經有關路段時要小心駕駛和保持忍讓。運輸署緊急交通事故協調中心亦會聯同相關政府部門、隧道管理公司和公共交通營辦商密切監察路面交通及公共運輸服務情況，署方提醒市民預留額外時間和預早計劃行程。

港鐵公布，東鐵線紅磡站連接紅隧行人天橋的A及D出入口，今日重開，方便乘客前往紅隧方向。連接理大的兩個入口繼續封閉。

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政府昨宣布紅隧今日清晨5時全面開通。（路政署圖片）