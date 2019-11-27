【逃犯條例】紅隧重開首天　天橋陣陣焦味　女乘客：充滿二噁英

紅隧封閉近兩星期後重開的首日，不少學生們、打工仔均到南北兩邊出入口的巴士站往返九龍及港島兩邊，九巴方面亦加派車輛及人手作準備，秩序大致正常，乘客只需等待不足5分鐘便能上車。《香港01》記者於早上7時到達現場，通往各個巴士站的行人天橋路段仍然嗅到陣陣焦味，期間亦見到有行人經過時也即時戴上口罩或用手掩蓋口鼻，有清潔工人亦講緊清潔有關路段。有從大圍前往銅鑼灣返工的劉小姐表示，「其實呢個禮拜用嘅時間就唔係多好多，半個鐘啫，反而第一日返嚟覺得呢度空氣好混濁，充滿二噁英。」

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向來早上七時至九時為上班上學的繁忙時間，不少居住新界各區市民於紅隧封閉兩星期後，再次到給紅隧轉車站上車。居天水圍到鰂魚涌上班的黎先生表示，過去兩星期要花多最少一個小時，他多次說，「習慣咗，唔係好介意，用多少少時間啫！但係地鐵迫左好多人，冇得瞓，係得呢個未習慣。」他又說，用近一星期的時間，習慣轉四程車到鰂魚涌，對於今日紅隧重開，他表示「好開心」。

由天水圍到鰂魚涌上班的黎先生表示，過去兩星期要花多最少一個小時，他多次表示不介意，「用多少少時間啫！」（盧翊銘攝）

有學生指紅隧重開 可以多睡半小時

就讀中二、於上環上學的李同學由沙田大圍到紅磡轉車，她説過去兩星期均由母親陪同上學，她笑説，「媽咪日日睇下點搭車，都係早半個鐘返學，但都會遲到，原本都好驚呀，但老師無鬧，而家習慣咗啦⋯⋯唔太辛苦。」但認為能夠開通紅隧可以多睡半小時感到「舒服啲」；亦有往北角的同學表示，雖然要多花一小時上學，但仍遲到一小時上學，但她強調明白其原因，絕不介意辛苦一點上學。

紅隧外天橋仍有水馬圍封 橋頂及地下有燒焦痕跡

然而，雖然港鐵紅磡站，以及往返港島及九龍的各個巴士站的天橋解封，但橋的兩邊仍圍上巨型水馬，橋頂及地下亦有燒焦痕跡，並有陣陣催淚彈及汽油彈味道，不少人路經時亦手掩口鼻。

從大圍前往銅鑼灣上班的劉小姐表示，「其實呢個禮拜用嘅時間就唔係多好多，半個鐘啫，反而第一日返嚟覺得呢度空氣好混濁，大家知咩事啦，充滿二噁英。」又有從沙田到炮台山的女乘客表示，「一落車嚟到，就感覺到好臭，即刻戴口罩。」