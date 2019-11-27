【11.27理大】候任區議員梁柏堅︰無法估算留守人數　籲警信校方

網媒米報記者梁柏堅競選灣仔大佛口選區，以1723票擊敗獲1625票的民建聯李均頤。梁柏堅連日在理大拍攝。他今日（27日）出席電台時表示，他估計不到留守人數，目之所及的只有兩名出席記者會的留守者，指即使有留守痕跡，但已無法接觸他們，相信他們出於恐懼而藏匿，尤其是獨自行事的留守者。 被問到是否警方解封才能解決事件，他指，當校方展開搜索後，發現不到仍有人守留，警方就要相信校方的誠信及努力；對於當局擬設獨立檢討委員會，他認為不應玩弄字眼，獨立調查委員會才有法例賦權。

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梁柏堅於今早商業電台節目《在晴朗的一天出發》憶述，警方第一日圍封理大時，無時間看電話，並不知道警方將理大範圍劃為暴動，又指眼見仍有很多留守者，他們初時表現驚慌，料有近百人製造汽油彈；至翌日，想盡逃離辦法，如大群人衝出、落渠道等。

留守者由5、6人小組變成一人獨行

至後來有中學校長帶走學生，留守人數便不斷減少，留守者由初時5、6個人小組，至3、4人小組，有留守者出於擔心而拿住鐵棍傍身，最後漸見變成一個人獨行，再加上有各種情報流言，如有指警方已混入校園，令他們更不願意到平台，並藏匿起來。

有人在圖書館期間 校園就被圍封

「作為記者最大的支援，就是真相。」梁柏堅指，有留守者擔心有不明身分人士混入記者群，他便會提供更準確的資訊，講解當中有社工、牧師、律師等。他了解過，十個留守者有十種想法，如有比較膽小的不敢冒險逃出亦不想被捕；亦有未成年留守者，想以自身保護到其他留守者；亦有人僅在圖書館看書期間，校園就被圍封。

他指，留守者的情緒、心靈狀態變差，對人的信任會變得很低，外面的關心猶如「軍師」，於他們而言是一種壓力。

梁柏堅在選舉日中沒有現身拉票，而堅守在理大採訪。他指，當時有能力以記者身份記錄，「服務街坊，要服務人性先。」他指，幫助一群未來社會棟樑，比起選舉勝負重要，「我的選舉理念就是關心人。」他指，他長時間逗留在內，與在內人士的關係是不同的，更能有效與留守者接觸溝通。他指，好感謝當他專注去守護社會未來棟樑時，選民都用選票守護住他。

行政長官林鄭月娥指正參考英國等地經驗，成立獨立檢討委員會，檢視社會動盪成因。梁柏堅表示，「獨立調查委員會，我就聽過。」他指，不應再玩弄字眼，如重演「暫緩」、「撤銷」的字眼問題，獨立調查委員會才有法例賦權。