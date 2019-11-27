【11.27．直擊】理大突有留守者現身　指警方撤離才會走出校園

「理大圍城」踏入第11日，校園內仍有少量人士留守，但身心狀況令人擔憂。今日（27日）早上十多名校方代表包括理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉等，同時有紅十字會人員到達校園，將有100名教職員到場進行搜索。搜索行動中午完成，校方指行動中未有發現任何留守人士，之後理大發聲明，要求警方立刻解封校園，讓校方展開復修工作。 不過，晚上突然有一名留守者出來會見傳媒，要求警方先行撤離，他們才會自行離開校園。

【23:05】在理大校園內，突然有蒙面留守者走出來會見傳媒。他指校園內仍有20人左右，倘警方明天派小組入內，相信會有「進一步」的抗議行動。他又指，仍留守在校園的人，對警方沒有信心，重申要求警方應先撤離，他們才會離開校園，又指相信有些留守人士「匿到好埋」。他又指，校方進入搜查時這批留守人士都不願出來，更何況是警方明天入內搜查，更加不會願意走出來。

【19:30】牧師陳龍斌於理大飯堂內清理雜物，他僅戴上一雙膠手套，將廚房內的蛆蟲放進多個垃圾袋，並將其棄於校園外。他稱自己於下午3時到達校園，目的為支援留守人士及清理蛆蟲，他笑稱自己「掙扎兩日」，擔心衛生情況會日漸惡化，最終決定入內清理。

【17:52】警方見傳媒，稱明日將派安全小組及刑事偵緝人員進入理大，處理危險品：

油尖警區指揮官何潤勝指，兩日來理大工作小組成員，已經進入校園尋找和勸諭留守者，並全部建築物搜索過，無發現留守人士在理大內，校方亦知會警方，校園受嚴重破壞，遍布危險品。警方談判小組、爆炸品處理科、傳媒聯絡隊，會聯通社工、救護、臨床心理學家和消防的安全小組，過去兩日在理大附近候命，安全小組連同刑事偵緝同事，在明日早上進入理大。

警方指，明日進入校園有兩個目的：處理危險品和各類型攻擊性武器，如汽油彈和腐蝕液體；另外會處理校園被破壞的情況，作現場蒐證的工作。警方指，理大校方初步承諾，陪同警方安全小組進入理大，協助警方的行動。相信警方的行動得到校方全面配合下，可以完成，令校園盡快解封。

基於人道立場，警方以和平方式、靈活彈性態度處理，警方希望可以盡快恢復校園安全，令校方盡快重開校園，明日處理完危險品和完成蒐證工作後，會盡快將校園交還給校方。如果再有留守者看到，都是用醫療優先的方法處理，登記身份後送他們就醫。

油尖警區指揮官何潤勝指，警方決定於明早進入校園。（黃廸雯攝）

【16:36】油尖旺區區議員余德寶稱，日前聯絡油尖旺民政事務專員，表示希望帶同物資進入校園內支援留守人士，並獲對方協助聯絡警方。他與另一位區議員林健文今日在校內逗留約1小時，曾巡視圖書館及學生會樓等地，惟未有發現任何留守人士。林健文稱，校園內衞生情況漸為惡劣，包括充斥催淚彈氣味，希望警方能夠盡快解封校園。他們打算於1月區議會換屆後提出緊急動議，打算邀請警方到區議會，要求他們向公眾解釋理大的行動。

【16:00】理大下午4時再發聲明，提出三個要求：

1. 鑑於校方在這兩天已進行了全面尋找留守人士的工作，校方建議警方毋須再採取類似的行動，並立刻解封校園。

2. 要求相關的政府部門盡快處理校園内所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等。

3. 執行任何行動時，要以和平和人道方式，保障所有人士的人身安全。

【15:40】許智峯：校園或今明兩日解封 消防警方入內蒐證

立法會議員許智峯於早上11時進入理大校園，逗留約4小時搜索留守人士，惟並無任何發現。他指有校方代表透露，校園或於今明兩日內解封，其後將有消防處及警方入內蒐證。他稱警方進入校園或激起留守人士的情緒，又擔心警方會逐間課室搜索，認為警方應盡快撤離校園範圍，並不應該於解封後立即進入，以免有不愉快事件發生。他稱自己於不同時間進出校園未有受阻，形容警方對校園的防線猶如「低度設防，甚至不設防」。

【13:45】理大發聲明，要求警方立刻解封校園。

繼昨天的搜查工作，校方今天上午9:30再增強協助小組的人手，由昨天50人增至100人，成員包括副校長、學院院長、教職員、專業輔導員、醫療人員和社工，組成9個協助小組進入校園，分組尋找留守者，亦檢視辦公室和實驗室内設施被破壞的情况。通過今早的行動，協助小組已經盡力尋找過校園内所有樓層及房間，並沒有發現留守者，行動在今午結束。現場所見大量設施包括很多實驗室，均受到不同程度的損毀，部分化學品和危險品也不翼而飛，同時有不少科研項目因事件而中斷，將對理大的教學及科研工作帶來嚴重影響。

在過去兩天的工作，校方的目標是希望所有留守者和平離開校園；校方能夠做的，都已傾盡全力。校方要求警方立刻解封校園，讓我們立即展開復修工作。校方呼籲留守者或其親友，主動致電我們的聯絡小組，電話55136392。

【13:10】

理大行政副校長盧麗華稱，今日校方加強人手至100人，包括3名副校長、各個學院院長及專業輔導員等。她稱行動中未有發現任何留守人士，而實驗室及課室均有不同程度的破壞，她表示對此感到痛心，認為對於學校的科研發展有影響。

被問及今日是否校方最後一日的搜索行動，盧麗華未有回應，僅稱校方已盡最大努力處理事件，希望能夠解封復修校園及處理校內危險品。至於警方會否入校園蒐證，她稱相信是警方其中一個程序。

據了解，理大校方今日已完成搜索行動，而如無特別情況校方將不會再入校園搜索。

【10:09】港大法律學院首席講師張達明於早上約8時多到校園內，巡視約一個多小時後稱相信現時校園內無留守者，又指，隨著紅隧開通，校園內外的人士均可以自由出入，實質上已經解封。他稱，理大校園從來未被列為宵禁範圍，認為警方再於校園外設防線「無意思」，應盡快讓校方接管校園。

他又稱，相信警方無必要進入校園進行搜證工作，根據中大的經驗，校內的危險品應由消防處處理，或可邀請爆炸品專家到場。他稱，若警方進入校園會刺激好多人的神經，亦會破壞過往除校方邀請否則警方不應入校園的慣例。他又稱，其團隊經過討論，及按現時情況後，將不會再重返理大校園。

【09:40】理大副校長衞炳江稱，希望於下午完成搜索，又稱周二發現的女留守者於傾談過程中離開輔導員，相信現時仍在校園內；衞炳江指，將於於今日行動完成後作檢討。

【09:28】 理大行政副校長盧麗華稱，今日約有100名教職員到場進行搜索，包括各個學院院長。他們將會以學院分為7組行動，主要搜索留守人士及視察校園破壞設施，希望於早上完成行動。

早上約9時，理工大學內有約10名，穿上西裝的保安出現於校園範圍，並留守於校園飯堂外；曾多次進入理大協助示威者離開的香港大學法律學院首席講師張達明亦有到場。

至約9時15分，理大十多名校方代表到場，包括理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉，同時亦有紅十字會人員到場，他們將分組進行搜索行動。

昨日（26）日，理工大學校方派出約50人的團隊，分成6隊在全校搜索，查看是否有受傷的留守者，提供支援，並表示留守者離開時警方只會登記身份證，不會即時拘捕；昨日下午多名立法會議員及區議員亦入內尋找。

警方早前亦曾表示會派人入理大遊說，但需時間準備。