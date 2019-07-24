【公廁翻新】廁所食飯事件後　值勤室擬增設施　清潔工：不抱期望

公廁清潔工權益曾因有清潔工在洗手盆上食飯而引起大眾關注。其後，財政司司長陳茂波在年初發表的財政預算案中，提出五年撥款六億元翻新食環署管理的公廁，改善約240所公廁的通風等設備，提高清潔水平。公廁翻新工程如火如荼進行中，近日香港01在區議會文件中發現，筲箕灣南安街公廁即將翻新，文件中更提到會增加現有值勤室的面積和改善其設施，究竟翻新過後，清潔工又受益到多少呢？ 攝影：鄧栢良

從食物環境衞生署提交上區議會的文件中指出，東區南安街公廁翻新工程將於本年下旬展開，預計 2020 年第二季竣工。當中南安街公廁值勤室是翻新工程內的項目之一。署方指翻新工程會將現時的值勤室面積增加及改善值勤室的設施，包括裝設電源插座、儲物櫃、風扇、照明及抽氣扇等設備。

值勤室又如清潔工的員工室，在內擺放私人物品，同時又是他們的休息空間，有些清潔工更會在值勤室食飯。但現時在公廁內有值勤室是一件幸運的事，因為香港公廁共有799間，當中有值勤室的廁所可謂少之又少。公廁空間本就不多，如要加建或擴大值勤室，在實行上會有困難。

東區南安街公廁值勤室

是次將要被翻新南安街公廁內的值勤室空間狹窄，女清潔工的值勤室入面只有一把風扇，對下就有兩個層板（放置員工的員工私人物品和公司物品），兩張矮椅子，一張小桌和兩個小型儲物櫃，肉眼所見只能勉強容納一個人。

東區南安街女廁值勤室

南安街公廁內男清潔工值勤室的情況也同樣惡劣。入面有兩個小型儲物櫃、風扇、一張小桌、兩個小型層板、一個鐵通掛著員工的衣物和傘，正下方是「鋅盆」，隔離就是座椅。

在南安街公廁做了幾年清潔工，現年六十多歲的葉先生負責返早更。他表示，因為值勤室面積太細，只會擺放私人物品，基本不會留在值勤室，多數會留在公廁外面。雖然葉先生知道公廁會在九月翻新，惟對此不抱期望，不覺得會有大變動。他更認為公廁面積有限，若要擴大值勤室，就可能要少一個洗手盆，所以對值勤室也不會有大期望。

清潔工權益低 值勤室進食也是不當行為

清潔工普遍有一小時的無薪「飯鐘」，部分工友可選擇外出用餐或在廁內值勤室食飯盒。但也有部分清潔工受到不人道的合約規管，若清潔工進食或離開工作崗位，可視作「不當行為」，可被扣款。根據食環署與承辦商的招標合約條款，承辦商須確保僱員在提供指定服務時，不會有「不當行為」，「不當行為」指製備膳食、進食、離開工作地點或範圍等，否則政府有權扣除港幣677元作損害賠償。

清潔工進食或離開工作崗位，可被視作「不當行為」。（資料圖片：李美笑提供）

其實現在清潔工的權益已經慢慢提升，員工不再被局限在公廁或值勤室吃飯，更不會沒有飯鐘。記者在場詢問在南安街女廁清潔工，她指：「現在午飯時間可以回家用膳1小時，不用留在廁所裡面食飯，比以往情況有所改善。」男廁清潔工葉先生則指：「十二點至一點午飯時間，一直以來公司讓他們出去食飯，不用留在公廁或值勤室吃。」

南安街女廁清潔工指：「現在午飯時間可以回家用膳1小時，不用留在廁所裡面食飯，比以往情況有所改善。」

前食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑認為，擴建值勤室是一件好事，前提是政府能否令全港多間公廁同樣做到，如果數量少，那受惠的工友同樣少，效果就不大。另外，她認為擴大或加建值勤室是很困難的：「因為（公廁值勤室）有些原先是沒有，沒有位置能騰空到出來。如果真的要做這件事，他們有機會要把廁格減少一個或洗手的地方，可能先夠（位置）。」她指工友和工會都建議，希望值勤室能在公廁門口附近，而不是在公廁內，不用廁所臭味湧入他們的值勤室。

前食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑覺得，增加值勤室面積是件好事（資料圖片／黃廸雯攝）

對於擴建值勤室，李美笑有一個重大隱憂，她認為：「食環署對值勤室應有一個標準的要求，例如實際面積有多少，會有什麼設施，給一個明確指引建築署去做，建築署才懂得怎樣去改動。」若未有一個標準去跟隨，她擔心效果會未如理想，值勤室的準則不一，對工友也不公平。她更提出其實現在公廁所存在的問題（如鹼液，紙巾的質素，清潔工的工資問題）皆是因政府把承辦商外判間接引起，承辦商價低者得，間接影響公廁的質素。她認為最直接解決問題就是取消外判，由政府重新接管。