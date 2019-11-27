【審計報告】司法機構資訊系統升級延遲最長5年　案件查閱難用

審計署今日（11月27日）發表最新一期審計報告，指司法機構8年前開始，研究加強資訊科技系統，其後展開「資訊科技策略計劃」，但實行進度極為緩慢，多個項目比預期較遲完成，最長的可拖延接近5年。 報告又提到，司法機構網上資料發放的系統也非常多不足之處，例如審訊案件資料如無案件編號，最多只能搜尋到下一個工作天的案件資料，擺放資料的位置不統一，資料也不時出現錯漏。

審計報告指，司法機構網站使用不便。（網站截圖）

計劃嚴重延遲 最長拖延57個月

司法機構在2011至2012年期間進行「資訊系統策略研究」，其後制訂「資訊科技策略計劃」（策略計劃），以支援未來10年和之後的運作。按照計劃，司法機構會致力分期推行綜合法院案件管理系統，以便整合、精簡和劃一規範各級法院和審裁處的程序，並推行多個法院以外的其他系統，配合司法機構的運作需要。

計劃分成兩期，第一期旨在建立資訊科技基礎設施，在各級法院和相關的法院辦事處，推展綜合法院案件管理系統。司法機構於2013年5月獲立法會財務委員會批出6.824億元撥款，以推行第一期策略計劃。司法機構將第一期計劃再分成兩個階段，預計分別在2016年6月和2019年12月完成。

不過審計處調查發現，第一期計劃的進度嚴重延遲。例如第一期計劃的4個主要工作，包括技術研究、建立資訊科技基礎設施和推行第一階段法院系統、推行法院以外的其他系統及推行第二階段法院系統，全部都比預期時間遲完成，由6個月至57個月（即4年9個月）不等。

審計署指出，以上工作延遲的原因，主要是合約員工短缺，招聘困難，其中系統分析/程序編製主任職級人手短缺最為嚴重，部分推展項目的職位流失率偏高，有個別年度更達33.7%；委聘承辦商的工作亦有延誤；採購資訊科技基礎設施的籌備工作和開發工作需時甚長；部分政府部門之間就設置系統界面以連接綜合法院案件管理系統，有問題尚未解決。

審計報告指，司法機構的資訊系統升級工作進度緩慢。（資料圖片 / 羅君豪攝）

網站過於難用 資料不齊全

報告又提到，現時司法機構網上資訊的發放存在不足。例如有關未來聆訊資料，現時司法機構網站中，市民如果不知案件編號，可從「審訊案件表」中輸入訴訟各方名稱搜尋案件，但這只涵蓋下一個工作天的聆訊。如欲查詢未來聆訊的資料，只能在知悉案件編號的情況下，經「網上查詢聆訊日期服務」進行搜尋。另外，「審訊案件表」和「網上查詢聆訊日期服務」所提供的資料種類大致相同，但兩者在司法機構網站中被編排於不同標題下，對用戶相當不便。

此外，網站並不允許同時選擇多個法院或審訊案件表，如果市民不知道案件在哪一級法院聆訊，或屬於哪個審訊案件表，可能難以取得所需資料；網站公布的審訊資料也不齊全。

審計署舉例，在部分其他司法管轄區（如新西蘭和新加坡），網站除公布每日的審訊案件表外，還會公布即將在未來一個月或未來兩個星期舉行的聆訊。這些網站也提供更多可同時使用的搜尋條件，以及更長的判案書日期搜尋範圍，並提供更多判案書排序選項，方便易用。

報告亦指，司法機構網站中，少部分司法資料有偏差，例如判案書日期和審訊案件表更新時間不準確；網站亦沒有適用於流動裝置的版本。

審計署建議，司法機構政務長應加強監察項目進行，包括從推行項目期間遇到的問題中汲取教訓，盡早完成餘下的項目；考慮檢討現時策略計劃的管治架構，並確保任何修改均經由適當機關妥為審批；改善網上發放法庭聆訊資料的工作，研究加強網上法律參考資料系統及確保資料準確一致。

司法機構政務長回應指，整體上同意審計署的建議。