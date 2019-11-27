【逃犯條例】11月首兩星期旅客人數跌5成　酒店房價跌16%

由6月反修訂《逃犯條例》而引發的大型警民衝突，持續至今仍未完全平息，其間影響航運及市面交通，旅遊業受到一大程度影響。今日（27日）的立法會會議員，有議員提到訪港遊客影響時，商務及經濟發展局局長邱騰華以書面回覆指， 2019年第三季，整體訪港旅客較去年同期急跌26%即約1,190萬人次，是自2003年第二季以來最大的按年跌幅。 最新的訪港旅客數字方面，11月上半個月下跌超過五成，而酒店房間平均入住率由去年第三季的91%，顯著下跌至2019年同期的72%。

邱騰華表示，2019年第三季，整體訪港旅客較去年同期急跌26%的1 190萬人次，是自2003年第二季以來最大的按年跌幅。（資料圖片/林若勤攝）

邱騰華回覆指，由於中美貿易摩擦持續，加上近期發生的社會事件等因素下，訪港旅遊業受到嚴重打擊，旅客數字由今年首六個月錄得正增長，7月起由升轉跌。在今年第三季，整體訪港旅客較去年同期急跌26%即約1,190萬人次,是2003年第二季以來最大的按年跌幅，訪港旅客的跌幅在10月超過四成，邱指，初步數字顯示，11月上半個月更下跌超過五成。

零售、住宿及膳食服務業失業率升至5%

他又指，酒店房間入住率連帶受挫，由去年第三季的平均91%，顯著下跌至今年同期的72%，酒店實際平均房租亦較去年同期回落16.2%。訪港旅遊業受到重創，與消費及旅遊相關行業，包括零售、住宿及膳食服務業的失業率，由第二季的3.9%上升至今年8至10月的5.0%，是自2017年年初以來的最高水平。

當中餐飲服務業的失業率，更由第二季的4.3%急升至8至10月的6.1%，為超過六年來的高位，行業合計的就業人數的按年跌幅亦由第二季的0.8%，大幅擴大至8至10月的7.2%，整體來說，與第二季比較,業內就業人數合計減少約47,000人。

連月來的警民衝突，港九多區成為「戰場」，路面交通上大受影響，為旅客訪港下降的其中一個原因。（資料圖片/余俊亮攝）

+ 5 + 4 + 3

對於業界就業不足問題，邱表示，今年9月初與澳門及內地當局的《香港、澳門導遊及領隊在珠海市橫琴新區執業實施方案(試行)》，至10月底，以抽籤方式取錄了53名香港導遊及領隊,當中52名通過考核並已換取或將換取橫琴導遊證。

另外，邱提到，因應多個國家及地區對本港發出旅遊提示，旅發局現時已調整在客源市場的宣傳推廣工作的優次，並透過不同的平台包括網站、LINE Chat等，向在港旅客發放即時資訊，協助他們掌握最新情況，此外，由10月1日至明年3月31日，港府豁免業界參與旅發局在内地及海外舉辦的展銷會及業務洽談會的費用、由10月1日至明年9月30日，免收「優質旅遊服務」計劃下所有逾8 000間商舖一年的續證費用，新申請加入計劃的商舖，申請費用亦會減半，以及推行「旅行社鼓勵計劃」

早前取消舉行的「香港單車節」及「香港美酒佳餚巡禮」，參照2018年數據，兩項活動分別有約70,000人次及168,000人次參與，而旅發局會善用兩項活動在扣除早期籌備活協助旅行社爭取更多過夜旅客訪港，將適時陸續推出，此外，旅發局會密切留意事態發展,作出相應的安排,詳情稍後公布。