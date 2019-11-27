衞生署再回收2款可能致癌胃藥　兩個月累計回收23款

衞生署今日（27日）公布，同意供應商從市面回收兩款非處方胃藥產品，因為相關產品含有「N－亞硝基二甲胺（NDMA）」，即可能致癌物質。涉事供應商包括友華藥業有限公司及合誠（亞洲）有限公司。衞生署發言人表示，受影響產品曾供應予本地私家醫生、藥房及藥行，正在服用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見。

友華藥業有限公司供應的Emtac 150藥片150毫克及合誠（亞洲）有限公司供應的Ranitid 150藥片150毫克，經政府化驗所化驗後發現含有NDMA，即可能致癌物質。衞生署今日同意上述兩間持牌藥物供應商採取預防措施，自願從市面回收受影響產品。兩間公司均已設立熱線電話解答相關查詢：友華（2695 8587）及合誠（2544 1401）。

受影響產品曾供應予私家醫生

根據供應商的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生、藥房及藥行。衞生署發言人說，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。發言人補充，正在服用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。

自9月24日起，衞生署先後同意共23款含有雷尼替丁產品的回收。衞生署亦得悉海外藥物監管機構正評估含有雷尼替丁產品被發現含雜質對安全性的影響。署方會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。