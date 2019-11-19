【冬季流感】今年料爆死亡率較高甲型H3　醫管局推最快1小時測試

冬季流感高峰期將至，醫院管理局預計，今年冬季較大機會爆發甲型H3流感，相對其他類型流感，H3流感引發的死亡率較高，對長者的影響也較大，醫管局提醒市民應盡快接種疫苗，以確保疫苗有足夠時間發揮效用。 醫管局今年預留了10萬個流感快速測試PCR名額予成年病人，較去年增多10%，另外今年額外增設多2萬個多重PCR測試名額予兒童，可分辨兒童患上的是流感或百日咳、冠狀病毒等疾病，最快1小時已有結果，加快斷症時間。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生表示，推算今年冬天香港也會爆發H3型流感。（鄭翠碧攝）

澳洲 加拿大已爆發H3流感

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生表示，由於流感病毒有循環性，對上一次爆發H3流感已是兩年半前，一般人已經沒有相關的抗體，加上澳洲在今年夏季也爆發H3流感，而加拿大現時也是爆發H3流感 ，因此推算今年冬天香港也會爆發H3型流感。

兩次H3爆發死亡率最高近4%

賴偉文指，H3流感一般嚴重性較高，受影響的人會較多，長者現併發症的機會也較高。根據醫管局數據，2014/15年冬天爆發H3N2流感時，死亡率達3.88%，2017年夏季時也有2.56%，較其他類型的流感病毒為高。

賴偉文表示，雖然本月初病毒陽性百分比是1.78%，遠低於10.3%的基線水平，但他呼籲市民應盡快接種流感疫苗，因為流感高峰期料在12月底至明年1月初出現，而疫苗需要兩個星期才能發揮效用。今年醫管局提供的仍然是四價流感疫苗，當中兩種乙型流感的疫苗沒有改變，但兩種甲型流感疫苗就由去年的新加坡型及密歇根州型，改為堪薩斯州型及布里斯班型，他指根據世衛觀察，早前北半球較流行堪薩斯州型及布里斯班型。

賴偉文呼籲市民應盡快接種流感疫苗，因流感高峰期料在12月底至明年1月初出現，而疫苗需要兩個星期才能發揮效用。（資料圖片）

新增為兒童而設多重PCR測試

賴偉文指根據數據顯示，疫苗是最有效預防流感的方法，指截至11月15日共有19萬名市民接種了疫苗，也有34%醫護人員接種，數字較去年高，相信今年接種率會高於去年。

他表示，由於去年兒童感染流感的情況十分嚴重，更有幼稚園需要停課，因此醫管局今年特別加強針對兒童的快速測試。現時一般的流感快速測試，即聚合酶連鎖反應（PCR）測試，只為成人提供，可以分辨患上的是甲型流感、乙型流感或者呼吸道合胞病毒（RSV），而今年就增加一種為兒童而設的多重PCR測試，可以額外分辨兒童患上的是冠狀病毒、鼻病毒、腸病毒、副流感、百日咳或非典型肺炎等疾病，敏感度達99%，只需提取一個鼻液樣本，最快一至兩個小時就可以有結果，加快斷症時間，而最長也不會多於24小時。

賴偉文說，根據數據顯示，截至11月15日共有19萬名市民接種了疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

他補充，當衞生署公布進入流感高峰期後，在全港的公立醫院，凡是已入院的兒童都可以獲得安排做新的PCR測試，如兒童在急症室輪候已久，也可為他安排先做這個測試。醫管局已經預留2萬個多重PCR測試名額，推行後視乎成效，其後會考慮是否把措施推展至成人。至於成人的PCR測試，醫管局今年也預留了10萬個名額，較去年增多10%。

今年有傳染病專家稱，流感新藥Xofluza較特敏福優勝，盼醫管局可引入，賴偉文稱，這種藥在今年2月已經註冊，不過醫管局發現，10%使用這種藥的病人出現抗藥性，目前仍需要一、兩年時間去取得更多數據，以了解其效用及副作用。