中大兩間書院3名職員　涉與裝修公司東主呈假報價單　案轉區院審

香港中文大學兩間書院的3名職員及1名裝修公司東主，涉就50份總值約220萬元的小型工程訂單，隱瞞親戚關係及提供虛假報價單等。4人被控公職人員行為失當、串謀詐騙及偽造文書罪，今（29日）於沙田法院提堂，暫時毋須答辯。案件轉介至區域法院，下月19日答辯。眾人獲准保釋，期間不得接觸控方證人，離港前一日須通知廉署。

女被告李珮珊案發時在中大伍宜孫書院任院務主任。(林樂兒攝)

李涉未透露裝修公司東主是其妹夫

被控的中大職員為伍宜孫書院院務主任李珮珊（43歲）、同一書院行政主任石曉風（40歲）及善衡書院二級計劃協調員梁祐誠（36歲）。被控的裝修公司東主彭兆衡（38歲）為李珮珊的妹夫。

李被控一項公職人員行為失當罪及一項交替的欺詐罪。彭被控五項偽造罪，另外兩項串謀詐騙罪，則分別與石、梁兩人共同被控。

彭的公司被指獲批多項貨品及服務

控罪指，眾人於2013年9月至2017年1月犯案。彭兆衡為新生活創意設計樓(新生活)、彼思設計工程公司(彼思)、名仕設計工作室(名仕)及Pink Lemon Production House (Pink Lemon)的獨資東主。李未有申報與彭的親戚關係，並批准建議向新生活採購7項貨品或服務，涉款逾19萬。

彭又分別與石、梁一同串謀詐騙中大，謊稱該5間公司就47項貨品或服務採購呈交的報價單為真實。彭另涉嫌製造另外三間裝修公司的五張虛假報價單，意圖誘使他人接受為真文書。彭又製造另外3間裝修公司的5張虛假報價單，意圖誘使他人接受為真文書。

案件編號：STCC4245/2019