【馮永業案】指馮不可能不知陳婉玉身份卻未申報　官：因貪念收款

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬利益，法官相信二人當時沐浴在愛河中，分享投資得益並非約無可能，裁定貪污罪名不成立。但認為馮在認識陳後，知悉她公司董事等身分，因貪念收陳的款項，此舉動搖社會對公務員制度的信心，絕非輕微，裁定馮瀆職罪成。馮被還押，將於9月12日接受判刑。

法官指馮永業為人聰明能幹，簡單一餐晚飯已能洞察陳婉玉與謝天賜關係。（楊榮飛攝）

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男被告馮永業（55歲），被控公職人員接受利益；女被告陳婉玉（62歲），被控向公職提供利益罪，即指馮在購買半山雍景臺時，收陳代付的51萬訂金，這罪二人均罪名不成立。但馮公職人員行為失當罪，

若陳想巴結馮不用大費周章

法官裁決時指，相信馮陳之間由2003年開展了情侶關係，馮在翌年9月購買雍景臺物業時，陳在臨時買賣合約把買家改為馮，相信兩人當時已打得火熱，關係如同夫妻。若陳希望以51萬元巴結馮，不需要如此大費周章，透過如此迂迴曲折的方式提供利益，陳可以簡單利落地在澳門或內地買一隻價錢相若的名貴手錶，不用留下如此容易追蹤的物業買賣足跡。

陳因胞姊關係才成首席會計

陳沒有專業資格也可以成為首席會計，必然是因為其胞姊與賭王的關係，她應不用在工作上拼搏太多便可取得此職位，對工作不太著緊也可以理解，而陳稱若不夠錢時，會問胞姊拿，可謂「活在沒有財政壓力的世界」，而她如此容易便可獲金錢及事業，涉案51萬元對她來說應是少數目，她忘記如何處理該筆錢也非不可能。

法官認為若陳婉玉想巴結馮永業，可必大費週章，最後裁定陳行賄罪不成立。（鄭子峰攝）

雍景臺交易令人生疑

再者，馮代陳全權處理物業買賣事宜，而沒有財政壓力的陳當時又沐浴在愛河中，她為感激馮而與他分享買賣翡翠園所得的利潤也非不可能。雖然當時雍景臺的交易行為會令人生疑，但分享利潤之說的確有可能，若有兩個合理推斷，法庭必須作出對被告有利的推斷，故裁定兩人行賄及受賄罪脫。

馮能洞察陳與謝天賜的暖昧關係

至於就馮面對的公職人員行為失當罪，法官裁定謝天賜為誠實可靠證人，故接納他所說，曾經帶同陳到經濟發展及勞工局開會，而按法官在庭上觀察，馮為人能幹、聰明、能言善辯之人，在首次見陳的飯局中，馮亦留意到陳與謝分享牛扒，他之所以記得必定因為有關帶著曖昧的行為不應在工作場合出現。

推斷馮不可能未有調查陳的背景

法官分析，馮身為一個能幹的人，又是政府高官，不可能在出席飯局前不事先做好準備功夫，當中必定包括查核有關公司的股東及董事。即使馮當時不知陳是何許人，但飯局後必然會查核陳的身份，因她竟可陪同謝與高官飯聚。再者馮向陳表白前亦不可能不查核她的身份。

馮永業稱未披露與陳婉玉的關係是想，保護家庭，法官游德康卻質疑，若此言屬實，為何馮不與陳分手而只是選擇離開政府。（資料圖片）

保護婚姻選擇離職而非分手

法官又提到，馮解釋在2005年6、7月部署離職，是因為擔心若他與陳的關係被披露，會影響其家庭，但法官認為若馮不想影響家庭，唯一選擇應是與陳分手，而非離職，但馮在事業如日方中時選擇離開，反而會令太太生疑。

法官指，馮在處理與陳公司有關的文件時，至少已知陳為有關公司的會計，馮不可能留意不到女友的名字，而且在二人同出席的立法會會議上，陳坐在謝旁邊，而謝當時曾發言，以二人當時的親密關係，馮必定留意到陳，裁定馮在認識陳後已知她與有關公司的關連。

指馮的行為動搖對公務員信心

法官續指，馮因為貪念收下涉案51萬元，亦深知自己收下款項屬不當行為，但知道作出申報會造成負面影響，包括被調職、革職或被起訴，所以決定不作申報。再者，香港公務員以廉潔及高效率聞名於世，馮的行為必會動搖本港及國際間對公務員制度及操守的信心，絕非輕微，而馮在庭上的謊言是為隱瞞交易、掩飾罪行，故裁定他行為失當罪成。

案件編號：DCCC 761/2018