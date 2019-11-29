香港航空明年2月中起停辦天津、溫哥華及胡志明市航班

香港航空屢傳出財困，早前宣布削減現有航班約6%，當中包括明年2月起停辦洛杉磯航班服務，以及進一步削減部分航點班次。香港航空今日（29日）又宣布，明年二月十日起陸續停辦天津、溫哥華及胡志明市航班。

香港航空今日宣布，明年二月十日起陸續停辦天津、溫哥華及胡志明市航班。

香港航空表示，因應香港社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰，經全面審視其網絡策略後，將繼續專注營運首要的航線；又補充指公司已減少隨後數月的運力和航班數量，但旅遊需求疲弱仍持續影響其業務及收入，為減低目前情況對公司造成的影響，香港航空將有以下調整：

【溫哥華】香港航空由2020年2月12日起將停辦溫哥華直航服務。往返香港和溫哥華的最後航班為2020年2月10日由香港出發的HX080及同日由溫哥華出發的HX081(當地時間)。

【胡志明市】香港航空往返香港和胡志明市的定期航班也會由2020年2月20日起將停止營運。由香港出發的最後航班為2020年2月19日的HX538，由胡志明市出發的最後航班則為2020年2月20日的HX539。

【天津】香港航空天津航班由2020年2月10日起將停止服務。往返香港和天津的最後航班為2020年2月9日由香港出發的HX362及2020年2月10日由天津出發的HX363。

對於為乘客帶來的不便，香港航空深表歉意，並將會為預訂了服務終止日後往返天津、溫哥華和胡志明市的乘客提供妥善安排；而受到其他航班取消影響的乘客也會獲得替代安排，盡量減低影響他們於即將來臨長假期的出行計劃。