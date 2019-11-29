【石棺藏屍】律師以被告球技質疑案發時反應　官：這裡不是籃球場

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今(29日)在高院續審，第三被告張善恒繼續自辯，並開始接受盤問。對於次被告早前曾在庭上稱，他和第三被告打籃球時，曾遭對方撞開，代表首被告的律師就此追問第三被告，指第三被告有此籃球技術，案發時見次被告和死者打架時，應推開死者，而不是拉開他。惟法官李瀚良禁不住說，第三被告現身處法庭非籃球場，叫被告不用理會就籃球的提問。

返港想做控方證人

第三被告張善恆供稱，死者張萬里(下稱張)和次被告劉錫豪(下稱劉)打架時，只是拉住張，以分開兩人。首被告曾祥欣的大律師便質疑，若第三被告當時只是分開兩人，為何事後會自責。第三被告回應說，因為張事後去世，若他任由兩人打架，「打到天昏地暗」，張或不會去世。他又指，返港後想做控方證人，打算接受刑罰後，照顧家人。

對於劉早前供稱，打籃球時遭第三被告撞開，以證明第三被告力量大。第三被告回應指，這是技術上的分野，又補充說：「唔係我技術好，只是佢（劉）技術差。」

拉開張是自然反應

首被告的律師便質疑，第三被告有此籃球技術，在張和劉打架時，應以一個更易的方法處理，即應推開張，而不是拉住張。第三被告解釋，當時是自然反應，又指當時無論身體和精神狀況都很差。法官在他回答後強調這裏是法庭，不是籃球場，不用理會就籃球的提問。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016