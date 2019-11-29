恒生大學2019/20學年收生人數「逆市」上升　大增約六成

中六畢業生人數減少，令自資院校收生寒冬持續。根據教育局最新數據，2019/20學年明愛社區書院僅取錄19人，比去年大跌約7成；能仁專上學院新生人數僅32人，比去年減少約3成。不過，亦有部份院校收生人數「逆市」上升，如去年升格的香港恒生大學，本學年取錄2,235名新生，比去年增加約6成。

去年底正名的香港恒生大學，本學年收生人數增幅近六成。（資料圖片／龔嘉盛攝）

根據教育局最新數據，28間自資院校於本學年一共取錄33,584名新生，包括入讀副學位、首年級學士學位或銜接學位，比2018/19學年微增2.5%。

宏恩新生人數88人 比去年升逾1倍

去年底獲升格的恒生大學2019/20學年取錄2,235名新生，比去年增加59%。明愛專上學院今年收生人數為710人，比去年升42%。至於宏恩基督教學院，新學年收生人數為88人，比去年升近1.3倍。

不過，部份院校收生數字較少，並比去年有所下跌。2019/20學年明愛社區書院僅取錄19人，比去年減少42人，大跌約7成；能仁專上學院新生人數僅32人，比去年減少13人，跌幅約3成。至於欲籌備升格大學的珠學學院，本學年收生人為166人，比去年181人，減幅為8.2%。