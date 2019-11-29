【野戰謀殺案】裝備買賣鬧不和　23歲戰友謀殺罪成被判終身監禁

野戰發燒友Bosco疑因與「戰友」就買賣野戰裝備鬧不和，被「戰友」誘上藍田五桂山殺害。兩名涉案「戰友」同就一項謀殺罪受審，昨被裁定謀殺罪成的「戰友」今依例判處終身監禁；而另一名被裁定誤殺罪成的「戰友」，求情時則冀法庭考慮他開審前已欲認誤殺罪，但只是不獲控方接納。法官需時考慮判刑，其案押後至下周五。

兩名被告嚴汝衡及周正賢，嚴被裁定誤殺罪成，周則被裁定謀殺罪成。(資料圖片)

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲)及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲）。嚴昨被裁定誤殺罪成；而周則被裁定謀殺罪成。

首被告嚴重疏忽誤殺罪成

代表首被告的大律師求情表示，陪審團昨日基於嚴重疏忽裁定他誤殺罪成，相信陪審團認為首被告帶事主上山、事發後未有召救護車、稍後得知山上所發生的事情也無動於中等行為，構成嚴重疏忽。大律師承認事件嚴重，當發現有人死亡時，該人不能置身事外，但望法庭考慮到首被告早在審訊前已表示欲認誤殺罪，只是不獲控方接納，而且嚴沒有案底。

事主交易不誠實令同伴不和

本案沒有直接目擊事件發生的證人，控方依賴環境證供作出檢控。

據次被告自辯時所述，事主進行Wargame裝備交易時「不誠實」，曾將裝備抬價，又曾挪用交易的款項，事發前半年，他因買賣無線對講機與事主鬧不快，故打算聯同「午夜郊遊群」的成員作弄事主，讓事主服下安眠藥或酒精飲品，令事主招認「呃人」一事。

次被告曾用鐵通打事主

眾人終決定約事主上山執行「整蠱」計劃。於是當晚次被告先自行上山，稍後時間事主由首被告帶上山，次被告躲在草叢中偷聽，當首被告與事主談到有關紛爭時，事主突然發怒，於是次被告現身，惟及後事主動手，繼而發生打鬥，次被告承認曾用鐵通打事主。首被告後來先離開現場，而次被告因認為事主死去，用米袋「笠」事主的頭，並拖他至山邊梯間，但期間次被告失足，與事主雙雙跌下山。

次被告及後爬回山上，再收拾好物品離開。次被告稱在山上與事主打鬥期間，遭事主用硬物及氣槍打頭，又被事主咬手臂，他稱上山時沒意圖傷害或殺害事主。

案件編號：HCCC149/2018