工會引港鐵管理層：最快下周恢復正常時間　平安夜、除夕通宵服務

反修例風波持續超過五個月仍未平息，港鐵多次提早關站及飛站安排惹起市民不滿，示威者大肆破壞車站設施。港鐵早前決定中秋節不提供通宵列車服務，亦是約90年代以來首次不提供節日通宵列車服務。 而即將踏入12月，據工會引述管理層指，初擬平安夜及除夕夜提供通宵列車服務，以讓市民歡度佳節。據悉，港鐵將持續按實際情況作風險評估，並與政府部門商討才能拍板。 港鐵回覆《香港01》查詢指，一直審視被破壞設施的維修進度，並持續進行風險評估，以其盡快回復正常列車服務。

港鐵捲入近日示威，多項設施受損。（資料圖片）

反修例示威活動持續，港鐵公布由6月12日至11月24日期間，93個重鐵站有85個遭受破壞，而68個輕鐵車站則有62個受破壞。加上，港鐵自6月起多次因應公眾活動，關閉車站或暫停列車服務，更暫停提供中秋節通宵列車服務。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，工會於周四（28日）與管理層會面，當中提到平安夜及除夕夜列車安排，引述管理層初步希望提供通宵列車服務，原因為多月來市道低迷、社會氣氛緊張，希望日前局勢稍為緩和，能在節日提供通宵列車服務，讓市民歡度佳節。

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據悉，港鐵仍須持續檢視實際情況，包括周末期間車站設施會否再受到攻擊及破壞，且須與政府部門商討，才能確實平安夜及除夕夜能否提供通宵列車服務。

另外，港鐵10月7日起開始實施提早收車安排，持續至今仍未恢復正常收車時間。譚建釗則透露，管理層將檢視今明（30日及12月1日）兩日的情況，倘車站設施未有遭受破壞，料最快下周一（12月2日）能恢復正常列車服務。