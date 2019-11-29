【11.18•油麻地人疊人】CCTV曝光證警驅急救員　人堆後射胡椒劑

上周一（18日）夜晚，大批黑衣人到油尖旺一帶聲援理工大學內的示威者，警方沿彌敦道向旺角方向驅散，在油麻地碧街附近拘捕213人，期間有逾30人受傷。 警方事後否認碧街曾發生「人踩人」，不過有現場相片顯示黑衣人堆疊。本周一（25日），有義務急救員公開指責，有警員當晚眼見發生「人疊人」，仍阻礙消防員及急救員救援。 《香港01》取得兩段碧街閉路電視，證實當晚有警員驅趕急救員及記者離開。另一網上片段顯示，有警員不但未即時疏導人堆，反在人堆後方噴射胡椒噴劑。 警方今日（29日）指，難辨認義務急救員身份，有需要將他們排除在封鎖線外。立法會議員毛孟靜批評，驅趕急救員罔顧被困者安全，促警方進一步解釋。

11月18日晚上，警方在油麻地以催淚彈等武器驅散示威者，多名黑衣人走避時在碧街發生「人疊人」，警方在現場拘捕多人，事後有義務急救員指警員只顧拘捕，阻礙救援。圖為發生「人疊人」的油麻地站A1出口外小巷，事後遺下大批物品。（余俊亮攝）

媒體照片證23:29已發生人疊人

根據《United Social Press社媒》11月19日報道，上周一有示威者被警方追趕至油麻地港鐵站外碧街時，有人跌倒引致人踩人及人疊人。該媒體的相片顯示，當時數十名黑衣人堆疊。該媒體向記者確認，第一張人疊人的相片是當晚23:29拍攝，意味事故於此前發生。

《香港01》取得的兩段碧街閉路電視片段，來自油麻地站A1出口外的兩個地鋪（商店A及商店B）。商店B片段的時間碼，與實時相若，而商店A片段的時間碼，較實時慢大約15分鐘。記者比對兩片段畫面，並以商店B的時間碼為準校正，還原18日晚事發經過。

上周一（18日），大批黑衣示威者聲援理工大學內的示威者，警方沿彌敦道驅散，警員當晚大約23:20推進至油麻地窩打老道。（香港01直播片段截圖）

23:20-23:22 警方推進至窩打老道

警方沿彌敦道推進至油麻地，大批黑衣人在與碧街一街之隔的窩打老道頑抗。《香港01》直播片段顯示，黑衣人多次投擲燃燒彈，發生爆炸，火光紅紅。警員步步進逼，現場多次傳出槍聲，黑衣人開始後撤；有速龍小隊警員從廣華醫院方向進入窩打老道，制服數人。

23:22-23:27 消防員及義務急救員走入小巷

碧街商店A的閉路電視，拍攝到油麻地港鐵站A1出口外小巷的部分位置。畫面顯示，23:22有多人由彌敦道跑入碧街，向砵蘭街方向離開。23:25，有消防員及義務急救員反方向步入小巷。

另一段由《門徒媒體》拍攝的現場片段，顯示兩分鐘後有數名速龍小隊警員，由油麻地站A1出口的另一邊步入碧街，警員用強力電筒照向前方，而一至兩名警員則在A1出口外制服一名黑衣人。

差不多同一時間，兩名警員進入商店A的閉路電視畫面，分別用警棍及胡椒噴劑，制止兩名急救員離開。隨後，數名警員步向小巷。

碧街商店A的閉路電視片段顯示，18日晚23:28，八名身穿反光衣的急救員及一名記者被警員驅趕，離開發生人疊人事故的小巷。（商店A閉路電視畫面截圖）

23:28-23:30 社媒拍攝到人疊人 警員驅趕義務急救員離開小巷

23:28，八名身穿反光衣的急救員及一名記者離開小巷，其中一人曾跌倒由其他人扶起，眾人再被警員驅趕離開。一分鐘後，畫面顯示警員再分別驅趕一名記者及一名義務急救員離開。

23:29，《United Social Press社媒》的攝影記者在A1出口外拍攝，相片顯示小巷內有數十名黑衣人堆疊在一起，至少兩名消防員及兩名義務急救員協助救援，拉起被困的人。

23:30，商店A閉路電視畫面顯示，四名消防員離開小巷。

23:33 小巷外碧街馬路 兩消防員脫面罩休息 一人曾跪地

商店B的閉路電視，拍攝範圍是A1出口外一段碧街。23:33，一名消防員進入商店B的閉路電視畫面，他脫下面罩在碧街休息，其後另一名消防員跪在他身旁的地上，亦脫下面罩，有同袍上前交談。

幾名消防員其後進入路邊的酒店通道休息。《門徒媒體》片段顯示，有消防員手持水樽，說話困難，但曾簡短回答記者問題，指現場有人踩人情況，大量傷者，他稱受困的人無大礙，只是被壓着。

碧街商店B的閉路電視畫面顯示，18日晚23:33，一名消防員脫下面罩休息，另一名消防員跪在他身旁的地上。有消防員其後簡短回答記者，指現場有人踩人情況，大量傷者，受困的人無大礙。（商店B閉路電視畫面截圖）

另一網上片段 警員在人疊人後方射胡椒噴劑

與此同時，警方在彌敦道驅散及拘捕黑衣人。一段網上流傳片段顯示，不斷有黑衣人由彌敦道湧入碧街，但前方疑因人疊人阻塞未能前行。有警員在後方人堆噴射胡椒噴劑，其他警員亦用警棍制服黑衣人。

一分鐘後，同一片段顯示小巷仍見黑衣人堆，警員未有協助疏導。按拍攝角度推測，該片段很可能在A1出口斜對面的旺角大廈拍攝，記者曾到場視察發現屬一公共露台。截稿前，記者未能找到片段來源及拍攝者，因此未能確定此片段的拍攝時間。

一段網上流傳片段顯示，18日晚在警方驅散下，不斷有黑衣人由彌敦道湧入碧街，疑因人疊人阻塞未能前行，有警員在後方人堆噴射胡椒噴劑（紅圈示）。記者未能找到此片段來源及拍攝者，因此未能確定此片段的拍攝時間。（網上片段截圖）

在場義務急救員指控警阻礙救援

本周一（25日），立法會議員毛孟靜陪同六名事發時在場的義務急救員見記者，其中一名急救員指，當晚她與一名外籍急救員在窩打老道聽到有人求救，趕至現場看見50至60人疊在一起，人疊人疊了五至六層，足有一個成年人的高度。

她續指，當時有兩名消防員嘗試把底層的人拉出來，她聽到有人高呼「唔想死」，又有人稱感到雙腿被壓，彷彿將折斷，她與外籍急救員亦嘗試協助消防員拉出一人，但不成功。不久有警員趕至，喝令急救員及消防員離開，使用胡椒噴霧及揮動警棍驅趕眾人。

有義務急救員表示，在救人期間被警員揮棍打中背部，並趕離現場。（陳欣彤攝）

江永祥：不能無止境將急救員放進去

本周五（29日）警方記者會上，警察公共關係科高級警司江永祥回應碧街行動時指，過去數月有許多自稱急救員，警方必然要將不知身份的人排除在封鎖線外，「無辦法，我不能無止境地將一些所謂義務急救員放進去，因為我們亦很重視被捕人的安全和保安。」

江永祥上周二（19日），即碧街行動翌日的記者會上，回應傳媒英語提問時，曾兩度否認油麻地發生人踩人。同日晚上，警方再於Facebook指多人逃走時跌倒，強調無發生人踩人。不過，警方29日記者會上，未再提及無發生人踩人。

記者本周三分別向警方及消防處查詢，當晚是否有警員向義務急救員及正執行緊急救援職務的消防員，噴射胡椒噴劑，以及警員為何於人疊人發生後，在後方向人堆噴射胡椒噴劑，截稿前未獲兩部門回覆。



毛孟靜批評警方 驅趕急救員漠視現場人士安全

毛孟靜表示，閉路電視片段證實警方驅趕急救員，批評警方這樣做完全漠視當時情況及被困者的安全。她又指，警方曾指事件中33人報稱不適，說法刻意淡化事件，強調行動造成人踩人是不專業的表現，她已去信醫管局要求保障私隱下公開傷者的傷勢，警方亦需要進一步交代事件。

本周五（29日）警方記者會上，警察公共關係科高級警司江永祥回應急救員被驅趕時稱，警方必然將不知身份的人排除在封鎖線外。（資料圖片）

↓↓↓11月18日晚上，佐敦至旺角彌敦道的衝突情況↓↓↓