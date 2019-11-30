【逃犯條例】國際學者：港街頭抗爭持久　政府讓步少不會平息風波

反修例風波持續接近六個月，仍然未有止息。有研究社會運動的國際學者、北卡羅萊納大學資訊與圖書館科學學院副教授Zeynep Tufekci今日以視像方式出席本地公開論壇時表示，對比過往研究的街頭抗爭，香港是其中一場較持久的運動。曾到香港觀察的她表示，參與前線的年輕人，即使不肯定抗爭會否取勝，但卻非常投入其中，堅持向政府爭取訴求，認為政府僅作少讓步，並不會使抗爭者撤退。她指，留意到市民，特別是年輕人對政府存在很大的不信任，日後需要非牟利機構、學術機構等去協作成為溝通的橋樑。

研究社會運動的國際學者、北卡羅萊納大學資訊與圖書館科學學院副教授Zeynep Tufekci，曾到香港觀察運動，她說對比過往研究的街頭抗爭，香港是其中一場較持久的運動。（Zeynep Tufekci twitter）

出席同一場合香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀分析，部份成年人、特別是政府，對年輕人的有嚴重的誤解，認為年輕人參與抗爭是因為經濟問題，事實上，年輕人是因為擔心修例，令香港失去應有的自由，故他們上街是為了爭取自由。他指，全球正掀起政府與人民的不信任趨勢，香港的情況並非獨有，未來如何重建社會信任，是管治者的當前解決的問題。

香港民意研究所主席鍾庭耀（右）認為，部份成年人、得別是政府，誤解年輕人上街抗爭的原因。圖左為理大應用社會科學系助理教授鍾劍華。（廖雁雄攝）

中大社會工作學系副教授陶兆銘指，今次反修例事件，令年輕人產生一種無力感，因為無法理解會連月社會所發生的事，包括7.21、8.31事件等，故政府須成立獨立調查委員會，調查出事實真相，才可以幫助年輕人理解現況。示威抗爭持續多個月，他指，不要假設在社會不穩情況下，年輕人的心理狀況必然會好差，應反思回復平靜的社會是否尚存公義，「無公義嘅和平係好定唔好呢？」

社聯業務總監黃健偉表示，這代年輕人面對向上流的困難，現今入職社福機構的員工，工作七至八年薪金只有約兩萬元，自己當年入職起薪卻已是1.8萬元，故他能夠理解年輕人，不論是否在前線抗爭，均抱「攬炒」心態，「攬炒在香港很有市場。」黃指，雖然年輕人陷入絕望氛圍，但認為今次風波大家並非一無所得，例如運動使香港建構共同體、促成通過《香港人權與民主法案》、重新反思社工專業性的限制等。