【逃犯條例】鄧振強籲年輕人勿放棄希望　稱社會要用愛化解仇恨

中學校長會主席鄧振強今日（30日）在港台節目《香港家書》中感言，「年輕人是社會的未來」這句話現在有沉重的現實意義，呼籲社會賢達不要說放棄年輕人，亦呼籲「年輕人不要放棄我們，不要放棄香港，不要放棄希望。」 鄧振強又憶述，當日他進入理大校園勸服學生退場時，遇到了社工、律師、醫護等有心人同樣是為解決理大事件而奔波，形容是「在沉重的憂慮中看到了希望，也為理大的困局找到了出路」。他認為社會需要用愛去化解仇恨，學校、社會各類組織、商業機構和政府部門都必須建基於愛與良知，而如果失去愛與良知，社會必然崩壞。

中學校長會主席鄧振強早前連同教育界立法會議員葉建源，與中學校長、教師前往理大校園接走部分學生。（羅君豪攝）

鄧振強在節目後開始時感言，「香港電台邀請香港中學校長會同仁寫家書，通常都不是好事」，並指翻查紀錄，之前數任的校長會主席寫的是國民教育風波、佔中後遺症及港獨和校園討論政治的爭議。

他稱早前進入理大校園勸喻學生離開的工作一點也不容易，又稱作為老師，愛護孩子是天職，在孩子最艱難的時刻，我們必須站在他們的身邊，亦無法忍受很多孩子的絕望無助，當見到孩子脫離險境時不禁舒了一口氣。

社會互相仇恨 教育工作者擔憂

鄧振強稱在反修例運動中，大家只見街頭衝突不斷升溫，看到愈來愈多的暴力，愈來愈多的互相指責，大家都陷入了互相煽動、仇恨、傷害的循環之中而不能自拔，令教育工作者擔憂。他認為，學校的工作建基於愛，即使老師會為學生動氣，但亦只是恨鐵不成鋼，而不會對學生的行為產生怨恨。他指，香港現在的社會事件是因愛生恨，「我們都因為愛香港，最終卻走向了仇恨與互相攻擊」，而仇恨只會令社會走向衰敗，但在仇恨蔓延的社會氣氛底下，大家無法回到這種常識的理解中。