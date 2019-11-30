【逃犯條例】6個月拘近6000人　張建宗：四成是學生　近千未成年

反修例示威風波自6月爆發，5個多月以來已拘捕了5890人，政務司司長張建宗今天（30日）指，被拘捕人數令人震驚，特別當中有四成人是學生，共2345人。被拘學生當中約四成屬18歲以下，即有910名未成年青年被捕。他呼籲青年千萬不要以身試法、自毀前程，又指政府會盡一切努力協助被捕青年，令他們權益不受損。

張建宗今天指，被拘捕人數令人震驚，特別當中有4成人是學生，共2345人。 （侯彩琳攝）

如理工大學有需要政府撥款復修 政府會幫忙

另外，他稱如理工大學有需要政府撥款協助復修，政府必會幫忙，又指理大事件以和平手法處理令他感欣慰，希望是好的開始，社會能回歸理性、法治、寧靜。

被問到特首林鄭月娥為何提出成立檢討委員會，而非獨立調查委員會，張建宗回應稱，檢討委員會的成立是為了配合監警會工作。他解釋，監警會明年初提交的報告集中檢視警隊程序等問題，而檢討委員會則就反修例示威作全面、宏觀的檢討，包括事件的前因後果、深層次矛盾等，認為二者可以相輔相成，政府正物色檢討委員會的人選。

對於港鐵何時可以全面恢復以往的列車服務，張建宗就稱，港鐵正努力一步步地恢復服務，如能力做到，一定盡快恢復，又認為最重要的是不再有破壞。