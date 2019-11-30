【逃犯條例】科大編委女記者向投訴記協　指採訪衝時遭男警非禮

反修例示威衝突持續近六個月，傳媒採訪不斷。香港科技大學學生會編輯委員會周四（28日）報道，該會一名女記者當晚在中環採訪「人權民主法案」集會的警民衝突期間，「本報一名女記者名被防暴警員單手按着胸部接近五秒」，「即使本報女記者高呼『放手』及『非禮』，防暴警員依然充耳不聞」。香港記者協會昨日（29日）指，接獲該名女記者投訴疑遭一名男警非禮，該名女記者在諮詢法律意見後擬正式報案，記協要求警方嚴正調查事件，還受害人公道。

據科大學生會編委會周四報道，當日晚上10時，愛丁堡廣場舉辦的「人權民主法案」集會結束後，有市民和警員在遮打道發生衝突，而該名女記者在採訪衝突期間，被防暴警員單手按着胸部接近五秒，女記者高呼「放手」及「非禮」，防暴警員「依然充耳不聞」。報道指該名女記者即時向現場女指揮官投訴， 但被女指揮官以現場情況混亂拒絕， 其後更「恐嚇」該名女記者「 我帶你返警署好唔好啊」。

記協：事件或涉及非禮 促警方正視

記者協會昨日（29日）稱已接獲該女記者投訴當晚疑遭一名男警非禮，她即時向該男警及一名女指揮官投訴均未獲正面回應，故在諮詢法律意見後擬正式報案。

記協表示，過去半年不少前線記者投訴在採訪期間遭警務人員刻意推撞。記協強調，記者在工作期間不應受到任何滋擾或不禮貌對待，而今次事件更可能涉及非禮，記協非常關注，促請警方正視。