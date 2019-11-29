【區議會選舉】辦申訴會收集投訴　蔣麗芸：研究提呈請或舉報

區議會選舉周日（24日）結束，建制派雖取得四成選票，但仍崩盤式大敗，選後建制派支持者批評選舉不公。民建聯立法會議員蔣麗芸今天（29日）在立法會舉行投票問題申訴會，收集對選舉不公的投訴個案。現場所見，有約60名中年和長者出席，政制及內地事務局政治助理吳璟儁代表當局出席。 蔣麗芸在申訴會後表示，大部分出席者反映，在投票時票站職員並無劃走投票人的名字，同時有年青人重覆排隊，並成功多次進出票站，阻礙投票進行。蔣表示，個案資料將會交民建聯研究部，研究是否作出選舉呈請、向選舉事務處投訴或向廉政公署舉報。

民建聯立法會議員蔣麗芸今天（29日）在立法會舉行投票問題申訴會，政制及內地事務局政治助理吳璟儁代表當局出席（右）。（吳倬安攝）

蔣麗芸表示，今天透過申訴會聆聽選民有關區議會選舉時遇到的問題，大部分出席者指投票時票站職員並無劃名，又指有年青人重覆排隊，並多次進出票站阻礙投票。蔣又指，有候選人及票站職員在重新點票時遇到群眾包圍，感到極大壓力，並被粗言辱罵，最後要由防暴警員護送才能離開會場。

蔣麗芸要求選舉管理委員會儘快改善投票安排，包括增設長者綠色通道，容許長者及行動不便人士可排另一隊入內投票，以減少他們的輪候時間。同時，蔣認為當局應考慮使用電子投票或指模認證等，取代人手派票，以免派錯選票。

申訴會今天下午3時許在立法會召開。現場所見，有約60名中年和長者出席申訴會，政制及內地事務局政治助理吳璟儁代表當局出席。

記者在立法會五樓觀察和採訪申訴會期間，有蔣麗芸的議員助理嘗試阻止採訪，稱記者拍攝了其照片，擔心被「起底」。