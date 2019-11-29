【區議會選舉】近九成泛民視區選為公投　四成建制選民撑林鄭下台

區議會選舉結果塵埃落定，民主派取得逾300席大勝，選後各黨派指摘有選舉不公的情況出現。香港民意研究所透過「區選覓途」以網上問卷調查收集市民意見，調查於11月26至28日進行，共訪問13,972人，當中12,933人明確表示其投票選擇，「民主派」支持者與「非民主派」支持者的原始樣本數分別為12,647及286人。 結果顯示，民主派和非民主派分別有逾兩成（23%）和逾四成（43%）受訪問認為選舉不公平，當中八成七民主派認為是次選舉為反修例運動的變相公投，有近五成非民主派選民亦認為區選是一次變相公投。

建制派與非建制派選民，均有不少人認為今次區議會選舉是一次變相公投。（資料圖片）

逾七成人對選舉安排滿意

調查問及對是次選舉安排是否滿意，71.6%「民主派」支持者和 75.2%「非民主派」支持者對安排滿意。91.4%民主派支持者對選舉結果滿意，「非民主派」亦有25.3%對結果滿意， 56.9%支持者對結果不滿意。

43%建制派支持者指不公平

至於選舉公平性，56.3%「民主派」支持者認為選舉公平，23.2%認為選舉不平，同時32.8%民主派支持者認為選舉廉潔，36.3%認為選舉不廉潔。反觀建制派，36.4%和47.2%人分別認為選舉公平和廉潔，43.2%和30.7%人則分別認為選舉不公平和不廉潔。

調查又問到今次區議會選舉是否一次「抗爭運動的變相公投」，87.8%民主派認為是次選舉為反修例運動的變相公投，有49.2%非民主派選民亦認為區選是一次變相公投。

鍾劍華表示，選民視區選為變相公投，反映社會事件和政治氣氛必定影響選舉結果。（吳倬安攝）

調查亦有逐一問及選民對於五大訴求的意見，其中 88.3%民主派支持者支持林鄭下台，但亦有42.1%建制派支持者支持林鄭下台，選擇「一半半」的人亦有28.1%。

鍾劍華：反映市民對政府有不同程度不信任

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華表示，有關數據反映市民對於政府的態度既信任亦不信任，市民信任政府的選舉安排，但民主派即使大勝，惟仍有近四分一人認為選舉不公，反映他們對政府的不同程度不信任。他指選民視區選為變相公投，反映社會事件和政治氣氛必定影響選舉結果。

鍾劍華又指，非民主派的支持者也有一定程度支持林鄭下台，反映有建制派認為林鄭需為建制派大敗負責任。