【逃犯條例】500市民九龍灣組人鏈聲援理大　伸延逾1公里

理工大學被示威者佔領及警方包圍於昨日（29日）終解決。有市民今日（30日）晚上於九龍灣觀塘道發起「人鏈」活動，約500人參與，聲援理工大學。人鏈由觀塘道九龍灣站巴士站對出，一直伸延至近觀塘道及常怡道交界，長逾1公里。組成人鏈的市民又不時高呼口號，如「光復香港 時代革命」等。

約500名市民於九龍灣觀塘道組成人鏈，聲援理工大學。（黃金棋攝）

組成人鏈的市民不少戴上口罩，並舉起手機電筒。他們又以不同物品代替拖手，包括玩偶、生命麵包等。而觀景道經過的車輛，亦不時響按以示支持。

約500名市民於九龍灣觀塘道組成人鏈，聲援理工大學。（黃金棋攝）

市民劉小姐帶同生命麵包參與人鏈，她於九龍灣附近參與集會後，聽到人鏈「要人」，便來到觀塘道參與。她笑言帶同生命麵包是「咁啱，因為啱啱買嚟做早餐」。劉小姐稱對理大事件感觸甚深，「其實只係想爭取啱嘅嘢，點解要畀警察咁對待。」

劉小姐帶同生命麵包參與人鏈活動。（黃金棋攝）

市民楊先生亦有參與人鏈活動，他表示剛放工經過，「見到咁多人，覺得自己要做返啲嘢。」他不滿警方經常疑似濫用私刑，「拉咗人係咁打，睇唔過眼！」於九龍灣居住的羅女士與年幼女兒一同參與人鏈活動，因於新聞上見到有關活動的直播，故趕下來參與，「（女兒）擔心媽咪被警察叔叔拉，所以話要一齊落嚟」。羅女士表示，昨日駕車經過理大，感到十分震撼，訪問期間更一度激動落淚。