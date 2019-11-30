【逃犯條例】港鐵周日晚上11時半收車　東鐵大學站續關閉

反修例示威未停止，港鐵過去接連逾月提早收車。港鐵周六（30日）晚上表示，明天周日（12月1日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時30分結束，是近兩個月來周末最遲收車。東鐵大學站仍然會關閉，列車不停該站；個別車站的出入口亦會暫時關閉。 機場快線方面，因應機管局及政府要求，明天晚上11時30分起至尾班車，只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站；九龍站市區預辦登機服務晚上10時30分起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

↓↓旺角站11月30日晚再被縱火↓↓

港鐵車站在10月4日受到示威者暴力破壞，翌日（10月5日）被迫全線暫停服務，此後開始恢復服務，但一直提早收車，由最初晚上6時，逐步延至10時，然後到11時，本周二（26日）才延至11時半才收車。周末由於風險較高，故除了本周日（24日）因區議會投票日而押後至11時才收車外，其他日子一般10時停止服務，故此今、明兩晚延至11時半才收車，是近兩個月新安排。

港鐵車站在10月初受到嚴重破壞，10月7日起實施提早收車安排，持續至今仍未恢復正常收車時間。工會今日引述管理層稱，將檢視今明（30日及12月1日）兩日的情況，倘車站設施未有遭受破壞，料最快下周一（12月2日）能恢復正常列車服務。

↓↓大學站遭到毀滅式破壞↓↓